Jabra Elite 75t: tra le migliori cuffiette wireless e sono al minimo storico

Nel mondo dell’elettronica ogni anno escono prodotti nuovi, che soppiantano i precedenti con nuove funzionalità e caratteristiche tecniche superiori. E poi ci sono alcuni prodotti, particolarmente ben riusciti, che non invecchiano mai. Un esempio sono le cuffiette wireless Jabra Elite 75t, un modello del 2020 che ancora batte molti concorrenti più recenti.

Jabra è un brand danese che dal 1983 produce dispositivi elettronici di largo consumo e che, soprattutto grazie ad Amazon, è oggi in grado di vendere in tutto il mondo, Italia compresa, e di farsi apprezzare per la qualità dei suoi prodotti e per un prezzo che, pur non essendo bassissimo, è ottimo per il prodotto offerto. Le Jabra Elite 75t seguono alla perfezione questa filosofia: sono delle ottime cuffiette wireless, da molti ancora considerate tra le migliori disponibili sul mercato, e oggi sono in vendita su Amazon con uno sconto talmente alto che il prezzo finale è al minimo storico. Se state cercando delle “nuove" cuffiette wireless, quindi, fermatevi un attimo a valutare l’offerta su queste “vecchie" Jabra Elite 75t.

Jabra Elite 75t: caratteristiche tecniche

Le Jabra Elite 75t sono auricolari wireless di tipo in-ear, che entrano cioè in profondità nell’orecchio tappandolo e isolandolo dai rumori esterni. Alla riduzione del rumore di tipo passiva, cioè derivante dal design delle cuffiette, si aggiunge la riduzione del rumore attiva (ANC), ottenuta tramite algoritmi di cancellazione dei rumori esterni.

L’ANC si basa sui quattro microfoni disponibili ed è finemente personalizzabile dall’ottima app a supporto di queste cuffie, dalla quale è possibile personalizzare moltissimi aspetti tecnici come l’equalizzatore, ma non solo.

La qualità di riproduzione del suono, in particolare della musica, su Jabra Elite 75t è veramente alta: forse l’unica pecca è una presenza dei bassi troppo corposa, ma per molti sarà un pregio e non un difetto. In ogni caso è possibile ridurre i bassi tramite l’equalizzatore.

Molto buona anche l’autonomia: con la custodia si arriva fino a 24 ore con ANC acceso e 28 ore con ANC spento, decisamente un ottimo risultato.

Jabra Elite 75t: l’offerta Amazon

Le cuffiette wireless Jabra Elite 75t sono state lanciate sul mercato a inizio 2020 con un prezzo di listino di 199,99 euro, per poi scendere di prezzo quest’anno a 179,99 euro.

Occasionalmente sono state messe in vendita su Amazon all’ottimo prezzo di 129,99 euro, ma il prezzo attuale è il minimo storico: oggi le Jabra Elite 75t costano solo 99,99 euro ed è un prezzo ottimo per un prodotto di questa qualità.

Jabra Elite 75t – Cuffiette True Wireless in-ear con Cancellazione Attiva del Rumore (ANC)