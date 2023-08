JBL Authentics: gli smart speaker con Alexa e Assistant insieme

Fonte foto: JBL

Si chiamano JBL Authentics 500, JBL Authentics 300 e JBL Authentics 200 e sono gli ultimi modelli di altoparlanti bluetooth presentati dal noto marchio americano.

Si distinguono per un design vintage, l’elevata potenza (in configurazione multicanale su Authentics 500) e, soprattutto, per una sezione smart più smart del solito: con i nuovi JBL Authentics, infatti, è possibile usare Amazon Alexa e Google Assistant contemporaneamente.

Ciò vuol dire, quindi, che è possibile chiedere ad Alexa di far partire la musica e ad Assistant di interromperla o di cambiare traccia.

JBL Authentics 500: caratteristiche e prezzo

Tra i tre modelli appena presentati, JBL Authentics 500 è quello più pregiato e con le caratteristiche tecniche migliori.

Si tratta di un altoparlante wireless Bluetooth 5.3, trasportabile a batteria, dalla potenza di ben 270 watt e in configurazione 3.1 canali, con 7 speaker integrati: tre tweeter per gli alti, tre midrange per i medi e un subwoofer per i bassi.

Molto raffinate l’elettronica di gestione e l’app, tramite le quali è possibile calibrare l’equalizzazione in base alle dimensioni della stanza.

Il prezzo ufficiale di JBL Authentics 500 è di 629,99 euro.

JBL Authentics 300: caratteristiche e prezzo

JBL Authentics 300 è un altoparlante Bluetooth 5.3 a batteria portatile, dalla configurazione stereo a due canali.

La potenza è inferiore, ma comunque ancora elevata: 100 watt in totale. Anche questo modello ha la compatibilità con Alexa e Assistant e può modificare l’equalizzazione in base ai parametri della stanza.

Il prezzo di JBL Authentics 300 è di 429,99 euro.

JBL Authentics 200: caratteristiche e prezzo

JBL Authentics 200 è il modello meno evoluto e meno costoso della nuova gamma Authentics

Si tratta anche in questo caso di una cassa wireless Bluetooth 5.3 a batteria, ma con una potenza di 90 watt e un’autonomia inferiore rispetto ai fratelli maggiori.

Di contro, però, pesa di meno e costa di meno: 329,99 euro.