Fonte foto: JBL

Il settore delle soundbar ha una nuova protagonista: arriva in Italia, infatti, la JBL L72ms. Si tratta di un prodotto di fascia alta, pensato per unire un design ricercato, che richiama l’iconica serie Classic del brand, e una qualità audio elevata, aggiungendo diverse funzionalità smart per una connessione facile ai propri dispositivi. La L72ms si affianca alla JBL L75ms, più grande ma con un design molto simile, annunciata oramai tre anni fa.

La nuova soundbar rappresenta un’importante aggiunta per la gamma del brand ed è già pronta a ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato. Il prezzo, come vedremo, è in linea con quelle che sono le ambizioni della JBL L72ms che, quindi, si rivolge ad appassionati e audiofili alla ricerca del giusto equilibrio tra prestazioni, funzionalità e design.

JBL L72ms: caratteristiche tecniche

La nuova JBL L72ms è dotata di due woofer da 10 cm con cono in carta e di 2 tweeter da 2 cm a guida d’onda con cupola in alluminio. Complessivamente, la soundbar di JBL garantisce 200 W RMS di potenza (2 x 75W per i woofer, 2 x 25 W per i tweeter). La pressione sonora SPL è pari a 102 dB (a 1 metro). C’è anche un’uscita per il Subwoofer oltre a ingressi HDMI ARC, ethernet, RCA stereo e 3,5mm AUX.

La JBL L72ms è dotata di connettività Wi-Fi oltre che di Bluetooth 4.2. C’è anche la possibilità di sfruttare i sistemi di trasmissione Chromecast e Apple AirPlay 2 per poter trasmettere l’audio dal proprio smartphone o da un altro dispositivo compatibile direttamente alla soundbar, sfruttando così l’elevata qualità sonora della JBL L72ms.

Il controllo della soundbar è affidato a un telecomando Bluetooth, con un design molto tradizionale, con tasti funzione in basso e la ruota dei controlli per la gestione della riproduzione del dispositivo. La soundbar si caratterizza per dimensioni pari a 617 x 162 x 234 mm e per un peso complessivo di 8,5 chilogrammi.

Il modello è disponibile in due versioni, con finitura in legno di noce nero o naturale con effetto satinato, in modo da adattarsi al meglio alle caratteristiche dell’arredamento. Le specifiche delle due versioni sono le stesse. Nella parte frontale, il dispositivo è dotato di una griglia Quadrex in foam con il logo JBL.

JBL L72ms: prezzo e disponibilità

La nuova soundbar JBL L72ms è già disponibile in Italia dove viene commercializzata con un prezzo al pubblico di 1.099 euro (600 euro in meno rispetto alla L75ms). La distribuzione, gestita da Audiogamma per il nostro Paese, è appena iniziata. La soundbar sarà, quindi, acquistabile presso tutti i rivenditori autorizzati già nel corso delle prossime settimane.