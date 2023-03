Jenna Ortega doveva far parte del cast di You 4

Ci sono tanti motivi per cui la serie Mercoledì di Tim Burton, uscita su Netflix, è stata così apprezzata. Uno di questi è sicuramente l’attrice protagonista, Jenna Ortega. Da molti spettatori e critici, infatti, Ortega è stata giudicata assolutamente perfetta per la parte dell’iconica Mercoledì Addams, adolescente dark e inquietante. Anche per questo, con il senno di poi, è affascinante scoprire cosa pensasse realmente l’attrice prima di accettare quella parte e a quali altre serie tv avrebbe preferito partecipare.

Perché Jenna Ortega non voleva fare Mercoledì

La prima informazione interessante a questo proposito, ad esempio, è il fatto che Jenna Ortega in realtà non voleva nemmeno accettare la parte di Mercoledì Addams. E che grande errore avrebbe commesso! Intervistata da The Times, l’attrice ha infatti spiegato che, dopo aver fatto soprattutto serie tv, sentiva il desiderio di mettersi alla prova in un nuovo film. A farle cambiare idea è stato solo il nome di Tim Burton.

«Avevo fatto così tanta televisione nella mia vita», ha spiegato Ortega. «Avevo voglia di mettermi alla prova con il cinema. Avevo paura di fare un altro show televisivo che poteva poi impedirmi di fare altro (…) L’unico motivo per cui sono tornata sull’idea di questo progetto è perché Tim Burton è una tale leggenda, e allora ho detto: penso che vada bene».

Jenna Ortega ha esordito nel 2012 nella serie Rob ed è celebre soprattutto per i suoi ruoli nelle serie tv, sebbene negli anni abbia preso parte anche ad alcuni film. Ortega, tra l’altro, sarà nel cast dei film di prossima uscita Finestkind, Miller’s Girl e Winter, Spring, Summer, or Fall.

Jenna Ortega doveva essere in You 4

Tra le serie a cui Ortega ha partecipato c’è anche la seconda stagione di You, visibile su Netflix. Ma c’è di più: l’attrice sarebbe dovuta tornare nella quarta stagione, che è uscita in streaming lo scorso 9 marzo.

A svelarlo di recente in un’intervista è stata la showrunner Sera Gamble. Il fatto è stato successivamente confermato dalla stessa Ortega, che ha detto che la produzione l’aveva effettivamente contattata per organizzare il suo ritorno nella nuova stagione. La proposta però non è andata in porto: l’attrice ha dovuto rinunciare, a suo dire con dispiacere, proprio perché era già impegnata sul set di Mercoledì.

Cosa pensa Jenna Ortega di You 4

«È stato assolutamente uno dei miei set preferiti su cui sia mai stata», ha commentato Ortega parlando appunto di You, serie nella quale interpretava Ellie Alves, la giovane vicina di casa del protagonista Joe Goldberg. «Ero così devastata quando mi hanno contattato perché mi manca Ellie e volevo tornare da lei da così tanto tempo, ma ero in Romania a girare Mercoledì. (…) Non potevo viaggiare avanti e indietro con la pandemia e tutto il resto e quando sei impegnato in una serie, non c’è modo che possa funzionare. Ma ci sono rimasta male».