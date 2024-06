Amazon, questo computer è da comprare subito: oggi costa la metà

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Se non ti stupisce lo sconto fisso presente in pagina, Amazon è sempre pronto a regalarti delle sorprese che ti permettono di risparmiare centinaia di euro sui dispositivi più svariati. Un’alternativa utilizzata spesso dal sito di e-commerce allo sconto fisso in pagina è il coupon. Le differenze riguardano soprattutto la durata dello sconto: solitamente il numero di coupon è limitato e se l’offerta è veramente valida dura pochissimi giorni, se non ore. E oggi siamo di fronte proprio a una di queste promo con coupon da cogliere al volo.

Riguarda il computer portatile jumper EZbook S5 Max che troviamo su Amazon con un buono sconto del 50% che fa crollare il prezzo e risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. A meno di 300 euro acquistate un notebook valido, perfetto per lo smart working, per il lavoro da ufficio, ma anche per gli studenti. Ha caratteristiche interessanti ed è anche leggero, in modo che lo possiate portare nella borsa senza appesantirvi troppo.

N.B. Per vedere il prezzo scontato dovete accedere alla pagina prodotto su Amazon e applicare manualmente il coupon sconto del 50%.

Jumper Ezbook S5 Max in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta imperdibile. Da oggi trovi il computer portatile jumper Ezbook S5 Max in promo a un prezzo di 299,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto a quello di listino. Per vedere lo sconto dovete applicare il coupon nella pagina prodotto su Amazon. La disponibilità del computer è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettuate l’ordine). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Jumper Ezbook S5 Max: le caratteristiche tecniche

Il rapporto qualità-prezzo di questo computer Jumper è veramente elevato e non dovete farvi ingannare dal fatto che è realizzato da un’azienda ancora poco conosciuta: nei prossimi anni crescerà molto grazie a questi dispositivi che non hanno nulla da invidiare a quelli di brand ben più famosi.

Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica. Il jumper Ezbook S5 Max è dotato di un ottimo schermo da 16 pollici con risoluzione FHD e le cornici sono ridotte al minimo, in modo da renderlo anche compatto. Sotto la scocca trovi un processore Intel supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da SSD da 512 gigabyte che ti offre tutto lo spazio di cui hai bisogno. Perfetto per la produttività quotidiana e per lavorare a documenti, file di testo e presentazioni. Puoi anche espandere la memoria fino a 1 terabyte cambiando lo SSD.

Essendo un PC per il lavoro è dotato anche di una webcam con cui fare le videochiamate con immagini in alta definizione e un audio chiaro in ogni occasione. Ci sono anche quattro altoparlanti per ascoltare al meglio la musica.

La batteria a lunga durata assicura diverse ore di autonomia, mentre sul fronte della connettività c’è tutto quello di cui hai bisogno: Wi-Fi, Bluetooth e diverse porte per collegare periferiche e il monitor esterno.

