Amazon, questo è il computer da comprare subito: costa la metà

In alcuni casi le offerte Amazon stupiscono per la loro eccezionalità. E la promo di cui ti parliamo oggi rientra in questa cerchia ristretta di offerte con sconti esagerati e prezzi mai visti prima. Stiamo parlando dell’ottima occasione disponibile per il jumper S5 Max, computer portatile molto apprezzato sul sito di e-commerce, come dimostrano le recensioni degli utenti (voto 4,8 su un massimo di 5). Il nome dell’azienda non ti dirà molto, ma ti basta sapere che è presente sul sito di e-commerce da diverso tempo e i suoi computer portatili hanno riscosso sempre un grande successo. Quando, poi, li trovi in offerta come in questo caso, ecco che diventano immediatamente dei best-buy.

Il jumper S5 Max è protagonista di una promo particolare: accedendo alla pagina prodotto vieni "accolto" da un coupon sconto del 50% che ti fa risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino. Un prezzo esageratamente basso per un PC dotato di un’ottima scheda tecnica: schermo da 16 pollici, processore Intel, 16 gigabyte di RAM e un SSD da ben 512 gigabyte. Il PC perfetto sia per lavorare in smart working sia per studiare. Inoltre, è anche molto leggero e lo puoi portare nello zaino senza affaticarti troppo.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato e non tiene conto del coupon sconto. Per vedere il prezzo corretto è necessario cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto su Amazon.

jumper S5 Max

Jumper S5 Max: prezzo, sconto e offerta Amazon

Se stai cercando un computer portatile a un buon prezzo, il jumper S5 Max è una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi. Il prezzo del computer portatile crolla a soli 299,99 euro grazie al coupon sconto del 50% presente nella pagina prodotto. Come tutte le promo con buono sconto da applicare in pagina, è probabile che possa scadere da un momento all’altro: il numero di coupon è limitato. La spedizione viene curata da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Computer portatile jumper S5 Max: la scheda tecnica

Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma questo jumper S5 Max vale molto più di quanto lo paghi. E lo si intuisce immediatamente leggendo la scheda tecnica. Vediamo insieme le caratteristiche di questo PC portatile lowcost.

Partiamo dallo schermo. Il laptop è dotato di un display IPS da 16 pollici con risoluzione FullHD. Grazie a un design compatto e a cornici laterali praticamente inesistenti, sembra di immergersi nei contenuti che si sta guardando, soprattutto con film e serie TV. La potenza è assicurata da un ottimo processore Intel, supportato da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 512 gigabyte. Tanta memoria a disposizione per installare programmi, app e salvare documenti di lavoro.

Anche sul lato della connettività questo PC ti regala molte soddisfazioni. Connessione rapida assicurata dal Bluetooth e dal Wi-Fi, ed è dotato di una porta USB di tipo C, 2 porte USB 3.0, uno slot per la micro TF (una rarità su un computer portatile), una porta per la ricarica veloce e il jack per le cuffie.

Un PC portatile equilibrato e versatile che si presta a qualsiasi utilizzo. Le dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono perfetto per averlo sempre con sé nello zaino e si rivela utile anche per gli studenti delle superiori o universitari. Insomma, una vera occasione da non farsi scappare.

