Kevin Bacon protagonista di una serie da brividi

Si chiama The Bondsman la nuova serie horror prodotta da Blumhouse Tv e in arrivo prossimamente su Prime Video. Amazon ha ordinato otto episodi da mezz’ora ciascuno, ma attualmente si stanno ancora concludendo le ultime negoziazioni prima di passare alla fase di produzione vera e propria. Quel che è già noto è che a vestire i panni del protagonista sarà Kevin Bacon, attore statunitense dalla filmografia sterminata e recentemente visto in Black Mass – L’ultimo gangster (2015), The Darkness (2016), Boston – Caccia all’uomo (2016), Ve ne dovevate andare (2020) e They/Them (2022).

La trama di The Bondsman

In base a quanto riportato da Variety, la serie The Bondsman avrà per protagonista Hub Halloran, un cacciatore di taglie che torna dalla morte con una seconda possibilità per rifarsi una vita, trovare l’amore e costruirsi una carriera musicale in cui ormai aveva perso le speranze. Una volta tornato, però, scopre che il suo vecchio lavoro ha acquisito un’inedita svolta demoniaca.

Il cast di The Bondsman

La serie è creata da Grainger David, che è anche produttore esecutivo insieme a Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold e Chris Dickie della Blumhouse Tv (che ha prodotto anche The Horror of Dolores Roach, uscito alcune settimane fa su Prime Video) e con Paul Shapiro della CrimeThink. Erik Oleson sarà invece showrunner e produttore esecutivo.

Anche Kevin Bacon sarà produttore della serie e ha inoltre annunciato che sarà regista di alcuni episodi. The Bondsman sarà la seconda serie di Prima Video che include questo attore: l’altra è la commedia I Love Dick. Al momento non sono stati annunciati altri nomi nel cast di The Bondsman.

Quando esce The Bondsman

Al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita (nemmeno indicativa) per The Bondsman, è però ragionevole credere che i tempi saranno ancora abbastanza lunghi.

Film con Kevin Bacon in streaming

Nell’attesa, si può sempre recuperare qualche film con Kevin Bacon in streaming. A noleggio su Chili, Apple Tv+ e Prime Video c’è Ve ne dovevate andare, thriller psicologico del 2020 in cui Bacon e Amanda Seyfried interpretano una coppia in vacanza nella campagna gallese, dove uno scenario apparentemente paradisiaco si trasforma presto in un incubo da cui è impossibile fuggire. A noleggio su Prime Video e Apple TV+ ci sono anche Venerdì 13, un classico del genere splatter (è uscito nel 1980), e Tremors, del 1990.

Su NOW c’è altrimenti Apollo 13, film sulla storia della navicella con tre astronauti statunitensi a bordo che non è riuscita a effettuare l’allunaggio previsto. In questo film Bacon interpreta il ruolo di Jack Swigert. Sempre su NOW c’è anche Sleepers, film del 1996 ambientato negli anni Sessanta: quattro ragazzi compiono una bravata e causano involontariamente la morte di un anziano all’uscita della metropolitana. Anni più tardi, e dopo aver scontato 18 mesi di carcere che li cambiano profondamente, decidono di vendicarsi. Bacon interpreta Sean Nokes, capo delle guardie del carcere.