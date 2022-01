Khaby Lame conquista anche GTA 5: la mod del tiktoker da non perdere

Da figura di spicco di TikTok a personaggio di uno dei videogame più famosi degli ultimi anni: così Khaby Lame, stella mondiale del social network cinese, è riuscito a segnare un altro successo nella sua bacheca personale. E, nel suo cameo, non poteva di certo mancare l’ironia che l’ha reso noto in tutto il mondo.

Il giovane TikToker dei record è riuscito a ritagliarsi un ruolo all’interno di GTA 5, titolo pubblicato da Rockstar Games con una mod pubblicata nello scorso mese di settembre ma salita agli onori delle cronache solamente di recente. A far finire sotto i riflettori la versione con Lame sono stati alcuni commenti da parti degli utenti del web, in particolare su Twitter, Reddit e alcuni dei forum più apprezzati dai gamer, quali ResetERA e NeoGaf. E, proprio come nei video che lo hanno reso celebre, anche nel gioco Lame riesce a trovare una soluzione più semplice e veloce, anche se questa volta si tratta di un furto d’auto.

Khaby Lame, ecco cosa fa in GTA 5

A catturare la curiosità dei gamer è stato in particolare un video in cui appare il modello in 3D di Lame. Nelle prime immagini, Khaby osserva un uomo durante il furto di un’automobile. Con una gomitata, il possente energumeno infrange il vetro per poi spalancare lo sportello e scappare via con il veicolo.

La sequenza di azioni, però, non soddisfa affatto al TikToker che come di consueto ha un modo più rapido ed efficace per raggiungere il medesimo risultato. L’alter ego virtuale, infatti, tira fuori una pistola e spara contro il finestrino, permettendogli di aprire immediatamente l’auto e saltare a bordo di essa per darsi alla fuga. Il tutto, ovviamente, risulta particolarmente apprezzato dagli speedrunner, ovvero coloro che puntano a completare ogni livello impiegando il minor tempo possibile che così riescono a “rubare”, oltre al veicolo, anche preziosi decimi di secondo al proprio record personale.

Khaby Lame, un altro passo nel gaming

Sebbene si tratti a tutti gli effetti di una mod non ufficiale e, di conseguenza, non rilasciata con il benestare della casa produttrice, per Khaby Lame si tratta in ogni caso della seconda apparizione nel mondo del gaming. Infatti, già in durante lo scorso anno, Lame era diventato il volto di una serie di spot dedicati a Xbox Series S insieme a titoli come Fortnite e Rocket League; con il suo famoso gesto delle mani, la stella della rete ha messo in luce anche alcune feature della console di Microsoft, sottolineandone proprio la velocità d’azione.

Cos’altro attende il futuro del recordman del web? È presto per saperlo ma con i numeri da capogiro raccolti su TikTok e Instagram, ciò potrebbe essere solo l’inizio.