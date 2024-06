Klipsch Flexus Sound System: soundbar, speaker e subwoofer disponibili in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Exhibo, il distributore che si occupa di dispositivi legati all’audio, all’acustica, alla comunicazione e alla sicurezza, ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia dei dispositivi della serie Flexus Sound System prodotti da Klipsch in collaborazione con Onkyo, l’azienda giapponese specializzata in apparecchiature per l’home cinema e l’audio.

Si tratta, essenzialmente, di un sistema audio modulare che l’utente può comporre e costruire in base alle proprie esigenze, partendo dalle soundbar e aggiungendo gradualmente i vari diffusori e, naturalmente, un subwoofer wireless, così da realizzare il proprio impianto surround domestico personalizzato.

La serie Flexus Sound System è composta da quattro dispositivi differenti: le soundbar Flexus Core 100 e Flexus Core 200, gli speaker Flexus Surr 100 e il subwoofer Flexus Sub 100.

Klipsch Flexus Core 100: scheda tecnica e prezzo

La Flexus Core 100 (in foto) è il prodotto entry-level tra quelli presenti nel catalogo di Klipsch. Si tratta di una soundbar compatta, che misura 70 centimetri, ed è in grado di adattarsi a qualsiasi contesto, incluse le stanze di dimensioni più modeste.

Ha una configurazione a 2.1 canali, con due driver in alluminio ad alta efficienza da 2,25 pollici e due subwoofer integrati da 4 pollici. Il dispositivo è compatibile anche con il Dolby Atmos. Tra le opzioni di connettività abbiamo una porta HDMI con eARC, l’ingresso ottico, l’USB-C e, naturalmente, il Bluetooth.

Inoltre, scaricando l’app ufficiale Klipsch Connect Plus (disponibile per iOS e Android) è possibile utilizzare la soundbar direttamente dallo smartphone, gestire le varie funzionalità come l’equalizzatore e gli aggiornamenti del firmware.

La Flexus Core 100 è già disponibile sul sito di Exhibo al prezzo di listino di 399 euro.

Klipsch Flexus Core 200: scheda tecnica e prezzo

La Flexus Core 200 è una soundbar più performante rispetto al precedente modello e ha anche dimensioni più importanti che arrivano a 111 centimetri.

Stavolta la configurazione è a 3.1.2 canali con due driver in alluminio ad alta efficienza da 2,25 pollici, due subwoofer integrati da 4 pollici, due up-firing driver da 2,25 pollici e tweeter centrale con caricamento a tromba da 2,25 pollici. Presente anche stavolta la piena compatibiltà con il Dolby Atmos.

Speculari all’altro modello le connessioni con una porta HDMI con eARC, l’ingresso ottico, l’USB-C e il Bluetooth. Anche su questa soundbar è compatibile con l’app Klipsch Connect Plus.

Anche la Flexus Core 200 è disponibile sul sito di Exhibo a 499 euro.

Flexus Surr 100: scheda tecnica e prezzo

I Flexus Surr 100 sono gli speaker surround wireless che possono essere aggiunti alle soundbar Flexus Core 100 e Flexus Core 200. L’unico cavo in dotazione è, ovviamente, quello per l’alimentazione.

Collegando questi altoparlanti alle soundbar è possibile creare una vera e propria configurazione audio surround multicanale, per ascoltare l’audio dei propri contenuti preferiti con una resa sonora di altissimo livello e multidimensionale.

Ogni speaker è composto da un driver full-range da 3 pollici e possono essere montati sull’apposita base o, in alternativa, fissati alla parete, così da adattarsi facilmente a qualsiasi tipologia di ambiente.

Il prezzo di listino è di 299 euro la coppia.

Flexus Sub 100: scheda tecnica e prezzo

Infine il subwoofer wireless Flexus Sub 100 è l’ultimo componente opzionale che gli utenti possono aggiungere a questo sistema audio.

Ha un woofer da 10 pollici che può essere collegato wireless alle due soundbar appena descritte, garantendo una latenza minima e una riproduzione dei suoni bassi calda e avvolgente. In più è possibile collegare alla stessa soundbar fino a due subwoofer separati, così da garantire una resa sonora ottimale anche per le stanze di maggiori dimensioni.

Anche il Flexus Sub 100 è già disponibile sul sito ufficiale a 349 euro.