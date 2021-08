La casa di carta 5: anticipazioni sul finale di stagione più atteso

Ci siamo: la casa di carta, Volume I dell’ultima stagione, parte il 3 di settembre. Ancora pochi i giorni di attesa, in cui il creatore della seguitissima serie ha svelato nuovi e inediti particolari su quello che sarà il più epico finale della banda di Dalí. Le dichiarazioni di Alex Pina continuano a entusiasmare e incuriosire i fan.

Netflix si prepara al grande finale della casa di carta. Foto, poster dei personaggi della quinta stagione e il video trailer e teaser che aprono la strada all’epilogo della serie tv spagnola, la più seguita di sempre sulla piattaforma di streaming. Presto la pazienza di milioni di fan in tutto il mondo sarà soddisfatta dai primi cinque episodi che saranno resi disponibili il tre settembre. Conosciamo tutto di questa serie, errori, le storie che hanno ispirato le menti dei creatori, abbiamo ripassato i migliori episodi di sempre: ora non ci rimane che capire se e come la banda dal volto coperto da Dalí ce la farà.

Le dichiarazioni di Alex Pina

Ancora una volta stupiscono le dichiarazione del creatore della casa di carta che a pochi giorni dalla messa in onda dell’ultima stagione continuano a sorprendere. Tutti noi già sappiamo che i primi cinque episodi del nuovo capitolo della casa di carta saranno all’insegna dell’azione e che apriranno un finale di stagione incredibile e a tratti spaventoso. Sappiamo che entrerà in azione il nemico per eccellenza che la banda non aveva ancora incontrato: l’esercito.

La morte di Nairobi ha segnato tutti in modo indelebile e sarà proprio la sua mancanza a nutrire la resistenza di tutto il gruppo. La sua assenza illuminerà la rotta da seguire per tutta questa nuova stagione; così ha fatto capire Alex Pina. Il Professore, sotto scacco, incatenato da Sierra, come abbiamo visto nel trailer uscito il 2 agosto scorso, si troverà ad dover affrontare uno scontro decisivo con la polizia. Il creatore in merito non ha detto di più, nessun altro dettaglio è trapelato sulle decisioni della mente del gruppo.

Altre anticipazioni sulla casa di carta 5

Tutti i personaggi della casa di carta dovranno combattere per salvare la propria vita. Pina descrive un vero e proprio scenario di guerra quello che attende i fan nei primi episodi del finale. I ragazzi sono dentro la Banca di Spagna da 100 ore e promettono di dar vita a una vera e propria rivoluzione narrativa, senza possibilità di sbagli, senza margini, se non quelli per la sopravvivenza. L’approccio sarà come promesso molto aggressivo e tutti verranno messi alle strette, portati verso il limite, nella creazione di un piano che non esiste.

La casa di carta, prodotta da Vancouver Media per Netflix, arriva in due volumi composti da cinque episodi ognuno. In partenza il primo blocco, più d’azione, il 3 settembre 2021. Il secondo volume con gli ultimi episodi parte il 3 dicembre e sarà più introspettivo ed emozionale: i personaggi saranno al centro delle singole narrazioni. La seconda parte promette di ricollegare lo spettatore, dopo un viaggio sentimentale, esattamente al punto di partenza del tutto.