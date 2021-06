La casa di carta 5: Netflix annuncia data di uscita e trama

Il gran finale de La casa di carta si avvicina: Netflix ha rilasciato tutte le informazioni ufficiali sulla serie tv, che i fan aspettavano ormai da mesi. Tra le novità più importanti rilasciate dalla piattaforma spiccano le date d’uscita della quinta stagione, che sarà divisa in due parti e le immagini dal set con tutti i protagonisti della storia.

Le notizie sono preziosissime per il pubblico, che ormai da più di un anno attende con impazienza l’uscita del capitolo conclusivo. Nelle ultime settimane, gli attori principali, da Alvaro Morte a Miguel Herrán, hanno terminato le riprese e detto addio ai loro personaggi. Ora non rimane che attendere le nuove puntate. Álex Pina si è detto molto soddisfatto del finale, lui stesso lo ha definito "spettacolare". L’ultima puntata della quarta stagione era terminata in modo caotico, con il Professore colto di sorpresa da Alicia Sierra, che scopre il suo nascondiglio. Chissà cosa succederà nei nuovi episodi. La curiosità aumenta soprattutto dopo la pubblicazione delle immagini ufficiali del set.

La casa di carta: le immagini rivelano il caos

Le prime immagini de La casa di carta 5 sono arrivate sul web. Netflix le ha diffuse con un comunicato stampa che annuncia una quinta stagione spettacolare: la rapina continua e la guerra è alle porte. Ma soprattutto, il capo della banda ha perso il controllo: il Professore dopo essere stato scoperto si abbandona al suo destino? Ci sono davvero tante domande a cui i nuovi episodi dovranno rispondere.

Nel corso della quinta stagione, la banda sarà costretta a tirare fuori gli artigli per sopravvivere, soprattutto ora che non ha un piano preciso e rischia di perdere la battaglia più importante. Álex Pina promette al suo pubblico un finale con i fuochi d’artificio. D’altronde parliamo della serie tv spagnola più importante al mondo.

Ritroveremo Lisbona, che è al sicuro nella Banca con i suoi compagni, ma anche Tokyo, Rio, Denver e tutti gli altri.

Trama La casa di carta 5

La banda di ladri è nella banca da più di 100 ore: hanno salvato Lisbona, ma hanno perso un compagno. Nel frattempo, il Professore è fuori gioco: è stato trovato e catturato dalla detective Sierra. Per la prima volta non può guidare i suoi compagni e non ha neanche un piano di fuga. Come se non bastasse arriva l’esercito. La rapina diventa ufficialmente una guerra senza esclusione di colpi.

La casa di carta 5: date di uscita

La quinta stagione de La casa di carta verrà rilasciata in due parti, la prima uscirà il 3 settembre, mentre la seconda sarà disponibile dal 3 dicembre 2021 su Netflix.