La casa di carta 5: il ritorno di due grandi personaggi

Il 3 settembre 2021 si avvicina e nella prima parte della quinta stagione della casa di carta aspettiamo il ritorno di due grandi personaggi che hanno impresso un carattere fondamentale alla serie spagnola. La seconda parte del quinto capitolo uscirà, sempre su Netflix, il 3 dicembre 2021.

La casa di carta ci ha abituato ad abbattere, in ogni stagione, ogni record precedente. I produttori sono riusciti sempre a entusiasmare i fan, facendo della casa di carta il titolo non inglese più visto sulla piattaforma Netflix. Il quarto capitolo della casa de papel ha avuto 65 milioni di visualizzazioni bruciando qualsiasi ascolto precedente. Tutto questo fa sorridere pensando che qualche tempo fa, la serie, sia stata a rischio di cancellazione; fortuna che qualche visionario abbia stroncato questa pessima idea. Nel cast della quinta stagione abbiamo l’ingresso di Miguel Ángel Silvestre, già conosciuto per Sense8, ma attenzione, ci sarà il ritorno di due grandi, amati personaggi.

La casa di carta 5: lo spoiler di Álex Pina

Álex Pina creatore e produttore della serie tv la casa di carta ha dichiarato nei giorni scorsi: "Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alle corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La casa di carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante".

Insomma, le parole del creatore preannunciano grandi novità. Si rumoreggia che i primi 5 episodi della quinta stagione saranno all’insegna dell’azione, mentre nella seconda parte ci si concentrerà maggiormente sugli aspetti emotivi dei personaggi. Due forti contrapposizioni chiuderanno il cerchio di una tra le serie tv più amate e seguite negli ultimi anni.

La casa di carta 5: Berlino e Nairobi

Berlino, che ha sempre il volto del magnetico Pedro Alonso, è con ragionevole certezza destinato a tornare, così dagli innumerevoli post pubblicati nei mesi scorsi. Una presenza, la sua, fatta di continui flashback lo renderanno il protagonista magnetico della casa de papel.

Nella quarta stagione, l’avevano ammazzata, con estrema disperazione dei suoi compagni di rapina. È atteso il grande ritorno dell’amata Nairobi, Alba Flores. Anche per lei flashback continui di ricordi emozionanti sulla sua vita e forse qualche sorpresa.

Nel frattempo è disponibile sulla piattaforma Netflix il documentario La casa di carta: il fenomeno: imperdibile approfondimento.