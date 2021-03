La casa di carta non uscirà su Netflix il 7 aprile: ecco cosa è successo

L’ultima e attesa stagione de La Casa di Carta è stata ancora una volta rimandata. Sarebbe dovuta uscire il 7 aprile 2021 ma la produzione non ha confermato la notizia. L’indiscrezione era circolata fin dall’inizio del 2021, quando erano iniziate le riprese.

La serie tv ideata da Álex Pina è una delle più viste degli ultimi anni: è andata in onda per la prima volta nel 2017 conquistando da prima il pubblico spagnolo e poi il resto del mondo. Ora si appresta a terminare, con la quinta stagione. Le prossime saranno le puntate conclusive, quelle che chiuderanno il cerchio e scioglieranno tutti i nodi. Tuttavia, il pubblico dovrà ancora attendere. Tuttavia, secondo diverse fonti la stagione conclusiva uscirà entro la fine del 2021. Molti addirittura credono ancora di poterla guardare entro la fine di aprile, ma ormai li indizi sembrano parlare chiaro. Ecco perché è stata rimandata e cosa è successo.

La casa di carta: perché sarebbe dovuta uscire il 7 aprile

Il 30 gennaio 2021 Netflix pubblicò sui social con Alvaro Morte e Pedro Alonso, i due attori che interpretano rispettivamente il Professore e suo fratello Berlino, due personaggi emblematici de La casa di carta. Il messaggio che accompagnava la fotografia era chiaro: "Questa foto sul set per ricorcarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta". Da quel momento sono nati dei rumors, soprattutto in Spagna, che annunciavano la fine delle riprese e l’uscita su Netflix fissata per il 7 aprile 2021. La notizia quindi sembrava praticamente certa, anche se in effetti l’azienda che possiede la piattaforma non l’ha mai ufficializzata.

Qualche settimana più tardi su Twitter è stato diffuso il poster della quinta stagione, che annunciava l’arrivo della serie entro il 30 aprile 2021. Il post è stato riportato dalle principali testate spagnole e la voce si è rapidamente diffusa in tutto il mondo.

La casa di carta 5: l’ideatore della serie lascia in sospeso i fan

Nel bel mezzo della confusione, il creatore della serie Álex Pina ha condiviso un pensiero con tutti i fan de La casa di carta:

"Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è La Casa di Carta parte 5. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre".

Sarà quindi la stagione più spettacolare di sempre, che vedrà il Professore agire ancora una volta per aiutare i suoi compagni di viaggio. Naturalmente, queste parole hanno dato il via a tante ipotesi sul finale di stagione.

Molte persone, tuttavia, pensano che il finale sarà aperto e che presto potremmo addirittura vedere degli spin-off della serie tv. Ma queste sono e rimangono solo delle ipotesi.

Nel frattempo, non rimane che attendere le notizie ufficiali: solo Netflix o altri membri della produzione potranno chiarire esattamente quando usciranno gli ultimi episodi della serie tv. Nel frattempo, sempre sulla stessa piattaforma è però possibile guardare la serie realizzata dagli stessi ideatori, Sky Rojo.