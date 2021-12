La casa di carta: qual è la coppia preferita del Professore

Anche se la Casa di Carta è finita con la sua quinta stagione come conclusiva, si continuerà a parlare ancora a lungo dei personaggi che sono stati protagonisti di Netflix. Questa serie televisiva di produzione spagnola ha saputo attirare e far affezionare i fan alla banda di rapinatori capitanata dal Professore.

Proprio Alvaro Morte, l’attore che interpreta il Professore, è stato negli ultimi giorni protagonista di una interessante rivelazione che ha fatto incuriosire i fan più accaniti. L’attore durante un’intervista si è lasciato andare a un commento personale, svelando così qual è la coppia preferita tra i suoi banditi. Intanto il finale della Casa di Carta sembra aver soddisfatto tutti gli appassionati, che però sono già ben concentrati su qualcosa di molto interessante: Netflix ha confermato che arriverà uno spin-off sul personaggio di Berlino. Non resta quindi che attendere i gustosi retroscena sulla serie ormai terminata, come quello del Professore che vi riproponiamo.

La Casa di Carta: la rivelazione del Professore

Durante le cinque stagioni della Casa di Carta si sono alternate sul piccolo schermo tantissime coppie: alcune hanno conquistato i fan mentre altre sono state considerate inutili. C’è stata la relazione tra Monica e Denver, quella tra Tokyo e Rio e ancora tra il Professore e Lisbona.

Eppure, a sorpresa, l’attore che interpreta il Professore ha svelato durante l’intervista al magazine La Ser che la sua coppia preferita è una che non si è mai realizzata sullo schermo. Alvaro Morte ha detto: “Ho sempre sostenuto che la grande coppia erano Tokyo e il professore. Per me, sono quelli che danno inizio a tutta la storia al di là delle coppie romantiche”. Una scelta che sottolinea come il rapporto tra i due personaggi sia stato molto forte in tutta la serie.

La Casa di Carta: la conferma dello spin-off

Le vicende della Casa di carta non sono destinate a finire con la quinta stagione. Netflix ha già confermato che sarà realizzato uno spin-off della serie incentrato sul personaggio di Berlino, cioè Andres de Fonollosa, che è interpretato dall’attore spagnolo Pedro Alonso.

Il personaggio di Berlino è morto praticamente all’inizio della serie televisiva, ma ha rivestito comunque un ruolo importante, anzi fondamentale nell’influenzare l’evoluzione della trama della Casa di Carta. Per questo motivo, è stato deciso di realizzare un prequel della serie, incentrato proprio sulla vita del personaggio prima del suo ingresso nella banda del Professore.

Per vedere lo spin-off della Casa di Carta su Berlino bisognerà attendere il 2023, mentre chi vuole rivivere le emozioni potrà guardare in streaming nel 2022 il remake coreano della serie, dove ci sarà anche uno dei protagonisti di Squid Game: Park Hae-soo interpreterà proprio Berlino.