La crime comedy Dreadlock avrà una stagione 2

Fonte foto: Prime Video

«Siamo entusiasti che Deadloch ritorni per una seconda stagione per offrire ai nostri clienti Prime Video globali un’altra dose della sua miscela unica di umorismo australiano e mistero avvincente, questa volta ambientato nello straordinario paesaggio del Territorio del Nord». Con queste parole Sarah Christie, senior development executive di Amazon MGM Studios, ha commentato l’ufficializzazione del rinnovo dell’apprezzata serie tv australiana creata da Kate McCartney e Kate McLennan.

Deadloch, il successo della serie tv

La serie tv Amazon Original Deadloch – Uno strano genere di delitti ha fatto il suo debutto su Prime Video a giugno 2023. La prima stagione, ambientata in Tasmania e composta da otto episodi, vede come protagoniste due detective molto diverse tra loro che devono collaborare per risolvere un caso di omicidio.

Di genere crime comedy, il primo ciclo di episodi ha ottenuto un buon successo a livello internazionale, entrando a fare parte della Top 10 degli show più visti sulla piattaforma di streaming in 165 Paesi del mondo. La serie ha anche vinto diversi premi, tra cui Best Acting in a Comedy per Kate Box e Best Screenplay in Television per Kate McCartney e Kate McLennan.

Anticipazioni e trama di Deadloch 2

La seconda stagione di Deadloch sarà composta da sei episodi e la loro produzione comincerà entro la fine del 2024. Kate Box e Madeleine Sami tornano protagoniste vestendo ancora i panni di Dulcie Collins e Eddie Redcliffe.

La storia sarà questa volta ambientata a Darwin, nel Territorio del Nord dell’Australia. Le due detective devono indagare sulla morte dell’ex partner di lavoro di Eddie, Bushy, ma quando i corpi di due icone del Top End (che sarebbe il nord del Territorio del Nord) vengono scoperti in una città remota, l’indagine diventa improvvisamente molto più contorta e complessa.

«Intelligente, satirica acuta e decisamente divertente, la seconda stagione riprende da dove si era interrotta la prima», hanno dichiarato in una nota stampa Kevin Whyte e Tanya Phegan, produttori esecutivi di Guesswork Television.

It’s no mystery that we’re stoked about this news! #Deadloch is coming back for a second season on Prime Video 🙌@madeleinesami @ninaoyama @AliciaGardiner pic.twitter.com/y9UaDjG68P — Prime Video AU/NZ (@PrimeVideoAUNZ) July 9, 2024

Il cast di Deadloch 2

Oltre alle protagoniste già citate, riprendono i propri ruoli nella stagione anche Nina Oyama nei panni di Abby Matsuda e Alicia Gardiner nei panni di Cath York, la moglie di Dulcie.

La sceneggiatura della stagione 2 è scritta sempre dalle creatrici della serie tv, Kate McCartney e Kate McLennan, che sono anche produttrici esecutive con Kevin Whyte e Tanya Phegan di Guesswork Television. La regia è di Beck Cole e Gracie Otto.

La produzione del nuovo ciclo di episodi sarà finanziata dalla Assistance of Screen Territory e supportata dal Queensland Government attraverso la Screen Queensland’s Production Attraction Strategy.

Quando esce Deadloch stagione 2

La seconda stagione di Deadloch uscirà prossimamente su Prime Video. La data esatta non è ancora nota, ma potrebbe essere nella seconda metà del 2025.