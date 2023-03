La gomma magica arriva su tutti i telefoni Android

Una delle funzioni più richieste in fase di editing di immagini è la Una delle funzioni più richieste in fase di editing di immagini è la cancellazione di oggetti o persone. Non stiamo parlando della ormai famosissima serie di meme che da anni ci fa divertire, ma della cosiddetta Magic Eraser, la gomma magica che toglie parti dell’immagine sostituendole con altre parti, simili a quelle realmente presenti nella foto.

Questa funzione è stata a lungo esclusiva dei telefoni Pixel 6 e Pixel 7 e per molti è stato uno dei motivi per l’acquisto di questi telefoni. Google ora ha pensato di estenderla a tutti i possessori di telefoni Android o iPhone e il rilascio su scala globale è iniziato proprio in questi giorni. un regalo gratuito, o quasi: gli utenti devono aver sottoscritto un abbonamento a Google One per ritrovare automaticamente la funzione all’interno di Google Foto, altrimenti non l’avranno.

Come sapere se magic eraser è disponibile

Per verificare se la funzione è già disponibile sul nostro telefono, possiamo accedere a qualsiasi foto nella libreria di Google Foto, toccare Modifica e guardare sotto la voce Strumenti. Se compare la scritta Gomma magica con il logo di Google One sul lato destro allora la funzione è disponibile su quel telefono. In qualche caso è possibile che la funzione compaia nel menù Suggerimenti di Google Foto.

Google Foto e le funzioni con Google One

Attraverso l’abbonamento a Google One, oltre a acquistare più spazio per l’archiviazione di immagini e video, è possibile sbloccare altre funzioni interessanti, oltre appunto la gomma magica, o anche il filtro HDR che aiuta a migliorare luminosità e contrasto dell’immagine, la sfocatura dello sfondo per i ritratti, miglioramento dei colori del cielo o si possono far risaltare determinati colori, infine si possono scegliere nuovi stili per le composizioni.

L’abbonamento a Google One costa 1,99 euro al mese o 19,99 euro all’anno per 100 GB di spazio di archiviazione; 2,99 euro al mese o 29,99 euro all’anno per 200 GB di spazio di archiviazione e 9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno per 2 TB di archiviazione. Da notare, infine, che le funzioni aggiuntive come la gomma magica sono legate al singolo abbonamento e non al singolo telefono.

Ciò vuol dire che, se siamo abbonati a Google One, avremo a disposizione la gomma magica e tutte le altre "chicche" di Google basate sull’AI, su tutti i telefoni ai quali accediamo con quell’account. Allo stesso modo, se abbiamo due telefoni e solo uno è usato con un account "pagante" (caso tipico: il telefono aziendale, sì, e quello personale, no) allora solo uno dei due telefoni avrà la gomma magica.