La nuova commedia del regista di "Scemo e più scemo"

Fonte foto: Prime Video

Dopo aver firmato film cult come Tutti pazzi per Mary e Scemo e più scemo, il regista Peter Farrelly è tornato al genere comedy con Ricky Stanicky, divertentissima commedia (vietata ai minori) in uscita fra poche settimane su Prime Video. Nel cast Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler interpretano tre amici di infanzia accomunati da un segreto: un amico immaginario che nel corso di più di vent’anni li ha tirati fuori dai guai, o dalle responsabilità, molte volte. Ma che fare quando le rispettive famiglie iniziano a sospettare che questo fantomatico Ricky Stanicky non esista affatto?

La trama del film Ricky Stanicky

Dean, JT e Wes sono migliori amici e, dopo aver organizzato uno scherzo che va terribilmente storto, per tirarsi fuori dalla situazione inventano l’esistenza di un certo Ricky Stanicky. Invece che rimanere un’innocente bravata dell’infanzia, però, questo fantomatico amico continua a esistere e viene tirato in ballo ogni volta che i tre ne hanno bisogno.

È ancora così più di vent’anni dopo la prima volta: Dean, JT e Wes, ormai adulti e accasati, continuano a usare l’inesistente Ricky come alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le rispettive mogli e famiglie si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente questo Stanicky, il trio decide di assumere un attore per fargli interpretare l’amico immaginario.

La scelta ricade su Rod, un attore fallito e volgare che si guadagna da vivere imitando celebrità "Rock Hard" (interpretato da John Cena). Per Rod questo è il ruolo da attore che sognava da tutta la vita: quando la finzione inizia a confondersi un po’ troppo con la realtà, però, i tre protagonisti desidereranno non averlo mai incontrato.

Il cast del film Ricky Stanicky

La prima idea di questo film risale al 2010: all’epoca si era pensato per il ruolo dell’amico immaginario che dà il titolo alla commedia prima a James Franco e poi a Jim Carrey, il quale aveva valutato per oltre un anno se accettare o meno la parte. Nel mezzo, secondo The Hollywood Reporter, era stato considerato per questo ruolo anche Joaquin Phoenix. In realtà il progetto è poi entrato in lavorazione solo nel settembre del 2022, con un cast del tutto diverso.

Oltre agli interpreti già citati, il cast di Ricky Stanicky include William H. Macy, Lex Scott Davis, Anja Savcic e Jeff Ross. Il film è scritto da Jeff Bushell e Brian Jarvis, James Lee Freeman, Peter Farrelly, Pete Jones e Mike Cerrone. Prodotto da Paul Currie, Thorsten Schumacher, John Jacobs e Michael De Luca, dura in tutto 108 minuti.

Dove è stato girato Ricky Stanicky

Le riprese del film Ricky Stanicky si sono svolte a Melbourne, in Australia, nella prima metà del 2023.

Quando esce Ricky Stanicky

Il film comico Ricky Stanicky debutta su Prime Video il 7 marzo 2024.