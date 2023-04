La nuova serie del creatore di Euphoria

C’è grande attesa per la nuova serie tv firmata anche da Sam Levinson, creatore della pluripremiata Euphoria. Il titolo è The Idol: oltre che da Levinson, è co-creata da Abel "The Weeknd" Tesfaye (cantautore, produttore discografico e uno dei protagonisti della storia) e da Reza Fahim. A destare interesse è anche il nome della protagonista: Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e di Vanessa Paradis, che ha recentemente recitato anche in Wolf, Silent Night e Voyagers.

Di cosa parla The Idol

La serie Sky Exclusive The Idol, che sarà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes di quest’anno, è composta da sei episodi e ha per protagonista la giovane star Jocelyn, interpretata da Lily-Rose Depp. Depp, classe 1999, ha già recitato in alcuni film, ma questa è la sua prima esperienza in una serie tv. Dopo che un esaurimento nervoso ha mandato all’aria il suo ultimo tour, Jocelyn è decisa a sfondare e a farsi riconoscere come la più grande e sexy popstar d’America.

Quando la sua strada incrocia quella di Tedros (interpretato da Abel "The Weeknd" Tesfaye), l’impresario di un nightclub dal passato poco raccomandabile, le passioni di Jocelyn sembrano risvegliarsi. I due intrecciano una relazione poco sana, complicata anche dal fatto che l’uomo è una sorta di guru e il capo di un culto di recente creazione. L’incontro con Tedros e la svolta romantica della sua vita porteranno Jocelyn verso nuove vette di popolarità, come spera, o la faranno invece precipitare in un abisso oscuro e sordido?

Il cast di The Idol

Oltre a The Weeknd e Lily-Rose Depp, il cast di The Idol include Troye Sivan, Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

I produttori esecutivi sono Sam Levinson (che è anche il regista), Abel "The Weeknd" Tesfaye, Reza Fahim, Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert per BRON e Sara E. White.

Quando esce The Idol in streaming

La lavorazione della serie è stata abbastanza travagliata. Annunciata nel giugno 2021, quasi un anno dopo è stata interessata da una revisione del cast e della direzione creativa: infatti, alcuni degli attori inizialmente dichiarati parte del progetto non sono tornati. Secondo quanto riportato da IndieWire, The Weeknd era preoccupato che la serie – che in quel momento era già stata girata per l’80% – avesse una prospettiva eccessivamente femminile. La serie è stata a quel punto in parte modificata, riscritta e girata nuovamente, scegliendo tra le altre cose di dare maggiore enfasi ai contenuti sessuali.

In Italia The Idol sarà disponibile dal 5 giugno 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La messa in onda negli Stati Uniti su HBO è invece prevista per il 4 giugno. La proiezione in anteprima a Cannes avverrà durante il festival, che si tiene dal 16 al 27 maggio.