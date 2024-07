La nuova serie tv con Emilia Clarke, la "Madre dei Draghi"

Fonte foto: Rai

Ci sarà anche Emilia Clarke nella nuova serie tv Criminal al fianco dei già annunciati Charlie Hunnam (noto per Sons of Anarchy) e Richard Jenkins (Olive Kitteridge). Celebre per avere interpretato Danerys Targaryen in Il Trono di Spade (nella foto), Clarke ricoprirà uno dei ruoli principali dell’adattamento tv dell’omonimo fumetto scritto da Ed Brubaker e illustrato da Sean Phillips, in arrivo prossimamente su Prime Video.

Di cosa parla la serie Criminal: la trama

La serie Criminal è scritta da Brubaker insieme a Jordan Harper Criminal. La trama racconta i legami e gli intrecci tra diverse generazioni di famiglie attive nel mondo criminale.

Una dei protagonisti è Mallory, interpretata da Clarke: una rapinatrice che fa parte di una banda insieme al suo amante, Ricky Lawless, un uomo instabile e con una smodata passione per alcol, cocaina e speed. Abile, audace e ingegnosa, Mallory vive nel lato oscuro della legge custodendo segreti che mettono in pericolo lei e che le sta vicino.

Hunnam sarà invece Leo, un ladro brillante che per mettere a segno i suoi colpi non usa né armi né violenza. Suo padre, Tommy, è finito in prigione per aver ucciso Teeg Lawless, il padre di Ricky nonché uomo più temuto della città. Messo a confronto con il padre, Leo può sembrare un codardo agli occhi degli altri criminali: invece, come un abile giocatore di scacchi, ha il talento di riuscire a pensare sempre tre mosse avanti.

Jenkins vestirà infine i panni di Ivan, ladro e criminale ora malato di demenza senile che è stato il migliore amico di Tommy e che per Leo è praticamente uno zio acquisito.

Chi c’è nel cast di Criminal

Oltre agli interpreti già citati, nel cast di Criminal ci sono anche Adria Arjona nel ruolo della ladra e pilota d’auto Greta e Kadeem Hardison nei panni di Gnarly, amico di Leo e Ivan.

Logan Browning interpreta Jenny, detective degli Affari Interni e figlia di un criminale. John Hawkes (noto per True Detective: Night Country) è invece Sebastian Hyde, proprietario di un club in cui si gioca d’azzardo.

Michael Mando (Better Call Saul) è Jeff, detective in borghese; Aliyah Camacho è Angie, figlia di Greta, e Marvin Jones III è Chester, braccio destro di Hyde.

Completano il cast Michael Xavier (noto per Wild Cards e qui nei panni del rapinatore Terry); Dominic Burgess (visto in Palm Royale e qui nel ruolo di Delron, un uomo in attesa di umn processo e tenuto sotto scacco dall’organizzazione criminale per cui lavora); Pat Healy (noto per Better Call Saul e qui nei panni di un ladro di nome Seymour, ex membro della banda di Tommy); e Taylor Selé (che interpreta Royal, manager del club di Hyde).

Quando esce la serie tv Criminal

Criminal arriverà prossimamente su Prime Video. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata, ma sarà probabilmente nel 2025.