La serie sugli 883 avrà due stagioni

Fonte foto: Sky

Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883, la nuova serie dedicata alla storia del duo musicale diventato celebre negli anni Novanta, sarà composta da due stagioni. Lo ha anticipato Sydney Sibilia in occasione del Giffoni Film Festival 2023. Sibilla, showrunner, sceneggiatore e creatore della serie, sta lavorando al progetto proprio in questi mesi: le riprese della prima stagione sono infatti attualmente in corso e il debutto in streaming è atteso prossimamente.

Serie sugli 883: anticipazioni e novità

Intervistato da BadTaste, Sibilla (già noto per Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Mixed by Erry) ha raccontato di essere entusiasta di poter raccontare gli anni Novanta, periodo nel quale era adolescente (è nato nel 1981). Lo showrunner ha anche anticipato che la serie sarà divisa in due stagioni. La prima, le cui riprese si stanno svolgendo tra Pavia e Roma, si intitola appunto Hanno ucciso l’uomo ragno e racconta le origini del famoso duo musicale composto da Max Pezzali e Mauro Repetto. La seconda invece, secondo quanto anticipato da Sibilla a BadTaste, si chiamerà Nord sud ovest est.

Il riferimento è ovviamente ai primi due album musicali pubblicati dagli 883: Hanno ucciso l’uomo ragno è uscito nel 1992, Nord sud ovest est invece nel 1993. Probabilmente la seconda stagione della serie si concentrerà quindi sull’addio di Mauro Repetto (avvenuto tra il 1993 e il 1994) e sul conseguente cambio di formazione degli 883, ma è ancora presto per saperlo con certezza.

Sempre nel corso dell’intervista, Sibilla ha aggiunto di essere particolarmente appassionato alla storia raccontata da questa nuova serie, perché parla di «un’amicizia profondissima» tra due ragazzi che «non erano proprio destinati ad avere successo, e invece lo hanno avuto».

Hanno ucciso l’uomo ragno, la serie

Due episodi della serie Hanno ucciso l’uomo ragno saranno diretti da Sibilla, mentre negli altri saranno alla regia Alice Filippi e Francesco Ebbasta. Ebbasta ha già messo la firma su Addio fottuti musi verdi e Generazione 56k, mentre Filippi su Sul più bello e SIC. La serie è scritta da Sibilla stesso con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone.

I protagonisti della serie, Max Pezzali e Mauro Repetto, saranno interpretati rispettivamente dai giovani Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli: i due attori sono stati annunciati di recente. Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883 sarà, riprendendo le parole usate da Sky per presentare questa novità, «una storia di musica, di provincia e di grande amicizia, ispirata alla vera storia dei mitici 883, capaci di dar vita, da giovanissimi, a un progetto diventato un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale».

La serie uscirà prossimamente su Sky e in streaming su NOW. La data esatta del debutto non è ancora stata annunciata.