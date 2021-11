La Smart TV LG NanoCell 65 pollici è in offerta per il Black Friday

Col Black Friday alle porte, e con l’Early Black Friday di Amazon appena iniziato, è già il momento giusto per pensare ad una nuova televisione. Gli sconti sono già tanti e forti, ma alcuni fanno più gola di altri perché riguardano prodotti di grandissimo successo. Come le Smart TV LG NanoCell.

Se poi lo sconto è sui due formati preferiti dagli italiani, cioè quelli da 55 e 65 pollici, allora la cosa diventa ancor più interessante. I televisori LG NanoCell, d’altronde, già da parecchio tempo sono tra le più apprezzate sul mercato, grazie ad una scheda tecnica molto equilibrata e un prezzo che, nonostante sia alto, è quello giusto: la qualità si paga, le tecnologie innovative anche. Ben venga, quindi, lo sconto in corso sulla LG NanoCell 55NANO806PA, Smart TV LED 4K Ultra HD da 55 pollici, ed LG NanoCell 65NANO806PA da 65 pollici che, in questo momento, si comprano pagandole un terzo di meno. Ma non solo: i due prodotti sono entrambi venduti e spediti da Amazon, cosa che aumenta le garanzie per l’acquirente.

Smart TV LG NanoCell: caratteristiche tecniche

La gamma LG NanoCell 4K comprende Smart TV di quattro diagonali diverse: 50, 55, 65 e 75 pollici. Tutti i modelli hanno le stesse caratteristiche tecniche, che ruotano intorno al pannello LED 4K con local dimming, al processore Quad Core 4K e al sistema operativo WebOS di LG.

C’è poi una chicca: il “Filmmaker Mode“, cioè la modalità dedicata ai film grazie alla quale vengono spente molte ottimizzazioni software delle immagini per mostrare i film nella loro versione originale, con le luci, i colori e le ombre mostrati così come il regista li ha voluti.

Questa modalità, che si attiva automaticamente con i film di Amazon Prime Video e si può attivare manualmente con tutti gli altri, è una vera e propria prova di forza di LG: solo le lo schermo della TV è veramente molto buono, infatti, si può rinunciare alle ottimizzazioni degli algoritmi di intelligenza artificiale senza perdere qualità.

Per quanto riguarda le connessioni, poi, troviamo 4 porte HDMI 2.0, 2 USB, il WiFi e la LAN cablata, l’uscita audio digitale ottica e l’immancabile Bluetooth.

Smart TV LG NanoCell: l’offerta Amazon

Come già accennato, le Smart TV NanoCell di LG sono tra le più apprezzate in Italia. Motivo per cui Amazon le vende direttamente (ma si trovano anche presso qualche venditore terzo) e lo fa a prezzi particolarmente aggressivi.

Il prezzo di listino di LG NanoCell 55NANO806PA da 55 pollici, versione 2021, è di 1.029 euro, ma oggi Amazon la vende a 691,98 euro (-337 euro, -33%).

Smart TV LG NanoCell 55NANO806PA – 55 pollici – Modello 2021

Il prezzo di listino di LG NanoCell 65NANO806PA da 65 pollici, versione 2021, è di 1.299 euro, ma oggi Amazon la vende a 894,99 euro (-404 euro, -31%).

Smart TV LG NanoCell 65NANO806PA – 65 pollici – Modello 2021