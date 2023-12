Smart TV LG: ecco i modelli QNED e QNED Mini 2024

Fonte foto: LG

A pochi giorni dall’apertura del CES 2024 di Las Vegas, LG Electronics ha annunciato la nuova gamma di Smart TV LED QNED e QNED Mini per il 2024, che si distinguono dai modelli precedenti soprattutto per il nuovo processore Alpha 8, che è parecchio più potente del precedente Alpha 7. Come lasciano intuire i nomi commerciali, i modelli QNED hanno un pannello LED NanoCell con Quantum Dot mentre i QNED Mini hanno un pannello Mini LED con Quantum Dot.

Smart TV QNED LG 2024: le novità

Una delle novità dei nuovi televisori 2024 di LG è la presenza, nelle due famiglie LED, di un gigantesco modello da 98 pollici che si aggiungerà ai già visti modelli da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici.

Il nuovo chip Alpha 8, secondo quanto dichiarato da LG, è più potente rispetto al precedente di 1,3 volte nei calcoli AI, di 2,3 volte nei calcoli per migliorare la qualità grafica e di 1,6 volte nei compiti generici. Con questa potenza superiore è possibile analizzare a fondo l’immagine, riconoscere i volti dei soggetti, gli oggetti e lo sfondo e applicare al meglio gli effetti di miglioramento della qualità.

Il Dynamic Tone Mapping Pro, ad esempio, divide l’immagine in blocchi e capisce in tempo reale le parti più scure e più chiare del fotogramma, per applicare un raffinato HDR che rende tutto molto più realistico.

Altrettanto raffinato il comparto audio, anch’esso gestito con sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di ricreare un surround virtuale addirittura con configurazione 9.1.2 con i soli altoparlanti della TV, senza alcuna soundbar esterna. Tuttavia, anche sui modelli 2024, LG ha integrato il sistema WOW Orchestra per sincronizzare gli speaker integrati nella TV con quelli di una eventuale soundbar connessa.

Smart TV QNED Mini LG 2024: le novità

A queste ottime caratteristiche tecniche, i modelli LG QNED Mini 2024 aggiungono i vantaggi della tecnologia Mini LED, come la grande quantità di zone di dimming che permette di ottenere un contrasto molto elevato, vicino a quello offerto dai TV OLED, ma con molta più luminosità.

Sempre per migliorare il contrasto delle immagini, le Smart TV LG QNED Mini 2024 hanno una gestione dei grigi con precisione a 20 bit.

LG webOS 2024: le novità

Nei modelli di Smart TV 2024 LG userà l’ultima versione del sistema operativo webOS, che sarà successivamente portata anche su alcuni modelli 2022 e 2023.

La parola d’ordine della nuova piattaforma smart è personalizzazione: l’utente riceverà suggerimenti di visione basati sulla cronologia del suo profilo (e non di tutti i profili usati sulla stessa TV), e potrà scegliere come organizzare la sua Home dando più risalto ad alcune app.

Ci saranno, infine, anche nuove opzioni che renderanno l’uso della TV più comodo e semplice anche alle persone con disabilità.