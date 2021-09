La soundbar LG di alta gamma che costa di meno

Tutti oggi vogliono una soundbar, perché l’audio integrato nelle Smart TV, anche in quelle di alta gamma, non ha mai una qualità paragonabile a quella delle immagini riprodotte e perché la potenza è di solito molto bassa: la maggior parte dei modelli si ferma a due speaker da 10 o 15W. Se il mercato delle soundbar è letteralmente esploso negli ultimi anni, quindi, non è affatto un caso: i produttori di elettronica hanno intercettato un bisogno specifico dei consumatori e hanno risposto con una gamma di soundbar per tutte le esigenze, con prezzi per tutte le tasche.

Chi cerca un’esperienza di Home Cinema completa e appagante, quindi, non può fare a meno di una soundbar (o di un altro tipo di impianto audio separato, spesso ancor più costoso). Quelle migliori, i modelli più evoluti e potenti dei costruttori più apprezzati, arrivano a costare anche più delle Smart TV. Stiamo parlando delle soundbar LG, Samsung, Bose, Sony, Yamaha. C’è tuttavia sempre la possibilità di trovare una offerta su uno specifico modello, grazie alla quale possiamo portarci a casa un sistema audio di alta qualità e potenza senza spendere un patrimonio. E’ proprio il caso della soundbar che vi raccontiamo oggi, la LG SP9YA 5.1.2 canali da 520 Watt: costa un bel po’, ma su Amazon si compra a oltre 300 euro in meno del prezzo di listino.

Soundbar LG SP9YA 520 Watt: caratteristiche tecniche

La LG SP9YA è un sistema audio dalla potenza complessiva di 520 Watt, erogati da 8 altoparlanti: 2 frontali, 2 laterali, 2 superiori, un centrale per i dialoghi e un subwoofer (che da solo fa 220W).

I più smaliziati avranno già notato qualcosa di strano in questa soundbar LG: i due diffusori laterali. Si tratta di due altoparlanti che proiettano il suono verso i lati, in modo analogo a ciò che farebbero due speaker separati posizionati ai lati della Smart TV.

Ciò crea un effetto audio simile a quello di un impianto surround a diffusori indipendenti, occupando però molto meno spazio. Ad aumentare l’effetto tridimensionale, poi, ci pensano i due altoparlanti superiori. In ogni caso, per i più esigenti, LG ha previsto la possibilità di aggiungere in un secondo tempo anche due altoparlanti posteriori con connessione wireless, trasformando quindi l’impianto in un 7.1.2.

Completissima la lista dei formati audio supportati:

Dolby Atmos

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

DTS:X

DTS Digital Surround

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD Master Audio

LPCM

La Soundbar LG SP9YA è dotata di connessione Bluetooth 5.0, una porta HDMI in ingresso e una in uscita (con eARC), un ingresso digitale ottico e una porta USB. E’ compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Airplay 2 e Spotify Connect.

Questo potente e raffinato impianto di riproduzione audio per Home Cinema, quindi, è molto completo e chi ama le soundbar altamente personalizzabili avrà pane per i propri denti e potrà navigare tra decine di impostazioni per ottenere il suono perfetto. Chi non vorrà farlo, invece, dovrà solo connettere la soundbar alla TV e godersi un audio di altissima qualità già con le impostazioni di base.

Soundbar LG SP9YA 520 Watt: l’offerta Amazon

La soundbar LG SP9YA 5.1.2 da 520 Watt è, chiaramente, un modello di fascia alta. Molto alta: nella gamma LG ci sono solo due modelli dal costo superiore: la SN10YG da 1.199 euro e la SP11RA da 1.499 euro.

Il prezzo di listino della SP9YA, invece, è di 999 euro. Mille euro per una soundbar sono troppi per quasi tutti, ma per fortuna al momento la soundbar LG SP9YA 5.1.2 da 520 Watt è in offerta su Amazon a 687 euro (-312 euro, -31%), venduta e spedita da Amazon.

Soundbar LG SP9YA – Impianto 5.1.2 da 520 Watt – Modello 2021

Chiaramente si tratta ancora di un prezzo alto, ma se pensiamo alle specifiche tecniche e al grande nome di LG, è chiaro che è un affare da non perdere.