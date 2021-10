La soundbar Yamaha da 200W scende ancora di prezzo

Una delle soundbar di fascia media più gettonate continua a scendere di prezzo su Amazon: stiamo parlando dell’ottima Yamaha YAS-209 da 200 Watt, potenza più che sufficiente per cambiare voce alla Smart TV del salotto e appagare le orecchie dell’utente medio. L’audiofilo, invece, sa già che per essere soddisfatto deve cercare nella fascia alta e mettere mano al portafogli.

Yamaha YAS-209, invece, è una soundbar con funzioni di base e per chi cerca la comodità oltre la qualità: è infatti dotata di un subwoofer wireless, che si può posizionare abbastanza liberamente e non deve stare necessariamente vicino la TV e la soundbar (ma il suono migliore si ottiene mettendo le due componenti non troppo lontane tra loro). Si tratta di una soluzione semplice, un impianto 2.1 (stereo+subwoofer), dall’ottima qualità costruttiva e dal suono corposo e pieno. Un prodotto 100% Yamaha, insomma, che va a risolvere i classici problemi audio delle Smart TV moderne: diaolghi che non si sentono nei film e bassi praticamente inesistenti.

Soundbar Yamaha YAS-209: caratteristiche tecniche

La Yamaha YAS-209 è un impianto composto da soundbar e subwoofer wireless. La soundbar, da sola, produce una potenza sonora di 120W di picco, erogati da quattro speaker integrati, il sub aggiunge gli altri 80 Watt. Il DTS Virtual:X permette di aumentare la sensazione di spazialità dell’audio nei film, anche se non è un vero surround.

Per connettere la soundbar alla TV ci sono una porta HDMI con ARC e 4K pass-through (un solo telecomando, per TV e soundbar), un’entrata ottica digitale, il Bluetooth 4.2 e il WiFi.

Ci sono poi delle ottimizzazioni specifiche che possiamo attivare per specifici tipi di contenuti, come la Clear Voice che migliora la chiarezza dei dialoghi nei film, o BASSext, che taglia i bassi più profondi del subwoofer per evitare che creino vibrazioni nel pavimento (cosa che potrebbe disturbare i vicini di casa).

Dulcis in fundo, la Yamaha YAS-209 è compatibile con i comandi vocali di Amazon Alexa.

Soundbar Yamaha YAS-209: l’offerta Amazon

Yamaha YAS-209 è quindi un ottimo prodotto per chi cerca una soundbar con subwoofer da salotto, per migliorare la qualità del suono della propria Smart TV ma non vuole né spendere troppo, né installare complessi impianti 5.1 o 7.1.

Il prezzo di listino è da fascia media: 349 euro, non male per un prodotto Yamaha ma indubbiamente superiore a quello di prodotti di brand meno noti e con meno storia. Oggi, però, Yamaha YAS-209 ha toccato il minimo storico su Amazon e il prezzo scende a 254,99 euro (-94 euro, -27%). E’ ancor meno del prezzo, già basso, toccato a fine estate.

Soundbar Yamaha YAS-209 – Potenza 200W con subwoofer