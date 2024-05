La spiegazione del finale di Outer Range 2

Fonte foto: Prime Video

Disponibile da metà maggio 2024 su Prime Video, la seconda stagione di Outer Range si conclude lasciando una porta aperta, apertissima sui futuri sviluppi della trama. I sette episodi, pur chiarendo alcune questioni rimaste in sospeso dalla prima stagione, riescono nell’impresa di mantenere intatta l’affascinante aura di mistero che aleggia in questa serie tv con protagonista Josh Brolin nei panni di Royal Abbott, il proprietario di un immenso ranch in Wyoming in cui appare un buco che permette di viaggiare nel tempo.

Outer Range avrà una terza stagione?

Il finale di Outer Range 2 lascia più domande che risposte e i fan sperano ovviamente in una terza stagione. Josh Brolin in un’intervista ha fatto sapere che si sta già discutendo dei potenziali sviluppi della trama con lo showrunner Charles Murray. Detto questo, però, per ora non ci sono conferme in merito alla terza stagione: Prime Video non ha ancora confermato il rinnovo.

Come finisce la seconda stagione di Outer Range

Nell’ultimo episodio della seconda stagione, Royal e Cecilia hanno saputo che Rebecca e Amy sono in una casa di accoglienza e stanno andando lì. Cecilia teme che Amy non voglia perdonarla, in quanto la bambina ha scoperto che la madre se ne era andata dopo che la nonna l’aveva cacciata per la sua infedeltà.

Wayne Tillerson intanto trova il cadavere di Billy, che è stato ucciso accidentalmente da Luke. Distrutto dal dolore, manda un messaggio carico di odio a Luke e dà fuoco alla casa. Inizialmente sembra voglia morire nel rogo, poi cambia idea, esce e raggiunge il buco. Dopo aver chiesto un segno, Wayne sembra avere un’illuminazione e si butta nella voragine.

Cosa succede a Perry in Outer Range 2

Perry, che si era gettato nel buco, è finito nel 1984 e ha incontrato un giovane Royal, a cui ha confidato di essere suo figlio venuto dal futuro. È proprio Royal a riaccompagnare Perry sull’orlo del buco, quando questo ricompare nel pascolo ovest, e a spingercelo dentro dicendogli che deve sistemare ciò che può essere sistemato.

Perry (chiamiamolo Perry 1, per semplicità) esce dal buco e si ritrova nel suo tempo, ma la sera in cui uccise Trevor in una rissa. Arrivando sul posto appena in tempo, riesce a fermare il sé stesso di quella linea temporale (Perry 2) dall’ammazzare il primogenito dei Tillerson.

È però quest’ultimo a quel punto a colpire Perry 2 in testa e a ucciderlo. Perry 1 si disfa dunque del cadavere di Perry 2 gettandolo nel buco e poi torna a casa, dove trova Amy che gli chiede di leggergli una storia. Royal accoglie il ritorno del figlio con uno sguardo ambiguo, che lascia un dubbio agli spettatori: il Royal di questa linea temporale si ricorda di aver incontrato suo figlio, quando era giovane?

Perché Amy viene buttata nel buco?

Luke intanto è insieme ad Autumn. I due stanno andando da Amy e Rebecca con l’intento di prendere la bambina e gettarla nel buco: secondo la ragazza, è questo il modo per realizzare la profezia e dare inizio alla storia di Autumn stessa.

I due riescono effettivamente a prendere Amy battendo sul tempo Royal e Cecilia, che allertano Joy affinché vada a presidiare il buco. Nonostante gli sforzi della sceriffa, che spara ad Autumn per provare a fermarla, Amy viene gettata nella voragine. La bambina si risveglia in un deserto, trovata da due escursionisti, e non ricorda nulla se non quello che crede essere il suo nome: Autumn.

Intanto Autumn, ferita, arriva in ospedale e muore sotto i ferri, salvo poi risvegliarsi all’improvviso quando anche Amy, ovunque si trovi, si risveglia. Anche Royal ha avuto un malore e finisce in ospedale, dove sogna le varie versioni di sé stesso e dei suoi famigliari che gli ripetono: «Il tempo è un fiume, Royal, e questo è il tuo destino».

Nel sogno Autumn gli si avvicina e dice: «Questo è solo l’inizio».