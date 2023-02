La VPN gratis di Edge diventa per tutti

Dopo mesi di test Microsoft ha finalmente rilasciato la sua VPN "Secure Network", realizzata in collaborazione con Cloudflare, che ora viene integrata nel browser Edge. Questa VPN, che per un certo periodo è stata fornita solo agli utenti iscritti al programma Insider (i beta tester di Microsoft Edge) è ora disponibile per tutti coloro che hanno installato la versione 110 del browser. E’ anche gratuita, ma con un grosso limite tecnico che, di fatto, la rende quasi un "assaggio".

Edge: VPN gratis fino a 1 GB al mese

Il grosso limite della VPN gratuita di Edge è che è possibile utilizzarla per "proteggere" un massimo di 1 GB di traffico al mese. Anche se al momento non è specificato, oltre questa soglia si dovrà pagare presumibilmente una tariffa, ma i costi, non sono ancora stati specificati. E’ chiaro, però, che 1 GB al mese al giorno d’oggi è veramente poco, sufficiente solo per un blando lavoro d’ufficio.

Limiti di traffico a parte, la VPN di Microsoft come tutte le altre consente di navigare in anonimato sul web: nasconde l’indirizzo IP originale dell’utente sostituendolo con uno casuale, non riconducibile in alcun modo all’utente che si è collegato a un sito. La VPN è quindi utile per evitare che i malintenzionati intercettino i propri dati quando si naviga e, non da meno, per evitare di essere tracciati dai servizi di profilazione che tengono sotto controllo i siti che si visitano con lo scopo di proporre pubblicità mirate secondo le preferenze dell’utente.

Rispetto però a una normale VPN quella offerta da Microsoft non consente di cambiare a piacimento il server usato per schermare il traffico. Quindi non è possibile simulare la navigazione da un’altra nazione specifica, ma il server reale viene sostituito con uno della stessa regione in cui si è effettuato l’accesso a Internet.

Questa limitazione nell’utilizzo della VPN, secondo Microsoft è stata reso necessario per evitare che alcuni siti non si aprano perché il collegamento ad essi avviene da un’altra nazione, ma potrebbe avere altre motivazioni. Infatti la molte persone che si abbonano a un servizio VPN lo fa per accedere a siti e servizi (molto spesso piattaforme di streaming) disponibili solo in altre nazioni e che altrimenti non sarebbero raggiungibili dal proprio Paese.

Microsoft, velatamente, vuole evitare questo, per non avere problemi con i fornitori di tali servizi né diventare, in un certo senso, complice della violazione di complessi accordi internazionali sui diritti d’autore.

Cosa si può fare con la VPN di Edge

Al momento le opzioni disponibili sulla VPN Secure Network di Edge non sono molte. Ad esempio si può scegliere se attivare la VPN secondo alcuni criteri decisi dall’utente o se con tutti i siti Web che vengono visitati. Si può anche decidere, e questa sembra la funzione migliore, di attivare automaticamente la VPN quando ci si collega a siti che non offrono una connessione https, quindi non del tutto sicuri perché il traffico non è criptato.