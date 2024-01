La World Cup di Messi in un nuovo documentario

Fonte foto: Apple TV+

Uno sguardo esclusivo e definitivo sulla carriera di Lionel Messi e in particolare sulle sue cinque presenze alla FIFA World Cup e sulla straordinaria vittoria nel 2022 in Qatar con l’Argentina. Ecco cosa il pubblico di appassionati può aspettarsi dalla visione di Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda (il titolo originale è Messi’s World Cup: The Rise of a Legend), il nuovo e atteso documentario in quattro parti in uscita fra poche settimane su Apple TV+ e tutto dedicato al celebre calciatore argentino, otto volte Pallone d’Oro.

Cos’è il nuovo documentario su Messi

Firmato da SMUGGLER Entertainment, la docuserie Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda (Messi’s World Cup: The Rise of a Legend) lascia la parola a Messi in persona. È il calciatore stesso, infatti, a raccontare le tappe più importanti della sua carriera e in particolare la vittoria della Coppa del Mondo FIFA del 2022, dopo una finale che è considerata tra le più emozionanti della storia del calcio.

Nel documentario a puntate sono presenti diverse interviste con Lionel Messi che, anche con un taglio piuttosto intimo, ripercorrono a grandi linee il suo percorso calcistico, compiuto con grazia, forza d’animo e talento: la prima partita con la nazionale argentina, le vittorie in Coppa del Mondo, il ritiro anticipato nel 2016 e infine il ritorno in campo per essere incoronato miglior giocatore del torneo del 2022.

Interviste a Messi a parte, nella docuserie c’è spazio anche per confronti con compagni di squadra, avversarsi, allenatori, commentatori sportivi e tifosi, alcuni dei quali hanno compiuto un vero e proprio pellegrinaggio in giro per il mondo per assistere alle vittorie di Messi in World Cup.

Un coro di voci che testimonia l’incredibile influenza che Messi ha avuto e continua ad avere a livello globale. Si ha un assaggio di questo impatto anche semplicemente vedendo il trailer della docuserie, che è stato recentemente distribuito da Apple Tv+: ai filmati di archivio e alle riprese che mostrano Messi da giovanissimo si alternano le immagini dei gol più celebri del campione e delle folle di tifosi urlanti.

I produttori esecutivi di Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda (Messi’s World Cup: The Rise of a Legend) sono Tim Pastore (già premiato con l’Emmy e noto per Free Solo e Jane), Patrick Milling Smith, Brian Carmody, Matt Renner (anche lui già premiato con l’Emmy e noto per Free Solo e Limitless with Chris Hemsworth), Jenna Millman (The Dropout, Tiger) e Juan Camilo Cruz (City of Ghosts, In Her Hands).

Quando esce la docuserie su Messi

La docuserie Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda sarà disponibile in anteprima mondiale su Apple TV+ il 21 febbraio 2024.