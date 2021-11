Landscapers: Olivia Colman protagonista di una nuova serie tv

Landscapers sta per esordire in Italia: la nuova mini-serie nata dalla collaborazione tra HBO e Sky vede due attori protagonisti d’eccezione, il Premio Oscar Olivia Colman, uno dei volti principali di The Crown, e David Thewlis, interprete di tanti film tra cui Fargo. Lo show è ispirato a una reale vicenda di cronaca nera risalente al 1998.

Quell’anno, Susan e Christopher Edwards hanno assassinato i genitori, Patricia e William Wycherley, sotterrandoli nel giardino della loro villa a Nottingham. Per 15 anni hanno truffato i restanti famigliari facendo credere che le vittime fossero ancora vive. Sono stati condannati solo nel 2014. Composta da quattro episodi, la serie si ispira alla vicenda, raccontando lo strano rapporto della coppia che per anni ha vissuto in una sorta di mondo immaginario, per coprire la tragedia e i conseguenti sensi di colpa. Lo show è creato e scritto da Ed Sinclair, alle prese con la sua prima sceneggiatura per il piccolo schermo, e diretto da Will Sharpe. Ecco trama, cast e notizie sull’uscita.

Landascapers: trama

Landscapers indaga il mondo dei due protagonisti Susan e Christopher. La coppia si ripara dalla tragica realtà usando i sogni e l’immaginazione. Questo escamotage però rischia di crollare a causa di un terribile passato che li riguarda.

D’altronde hanno modi cordiali e sono quindi degli insospettabili, ma la realtà è che fuggono da un terribile segreto da ben 15 anni: l’omicidio di Patricia e William Wycherley, sotterrati nel giardino della loro casa. Un giorno Christopher fa una telefonata alla madre adottiva e confessa il crimine effettuato da lui e Susan tanti anni addietro. Le indagini iniziano ma i due immaginano di essere i protagonisti di una storia fantastica, di stile Hollywoodiano. La loro fantasia è alimentata dalla passione di Susan per i western. Una serie tragica, a tratti addirittura comica e romantica, sta per sbarcare su Sky e NOW.

Landscapers: cast e data di uscita

Oltre a Olivia Colman e David Thewlis, che interpretano rispettivamente Susan e Christoper, nel cast troviamo tanti attori di fama internazionale: Kate O’Flynn, Dipo Ola, Samuel Anderson, David Hayman, Felicity Montagu e Daniel Rigby.

Landscapers arriverà su Sky Atlantic ma si potrà guardare anche in streaming su NOW entro la fine del 2021. La data ufficiale non è ancora stata comunicata.

La serie è stata commissionata da Zai Bennett, Managing Director of Content, Sky UK e Ireland, mentre Serena Thompson è la produttrice esecutiva per conto di Sky Studios. La produzione è di SISTER, in collaborazione con South of the River Pictures, la nuova casa di produzione creata da Olivia Colman e suo marito Ed Sinclair, per Sky Studios e HBO.