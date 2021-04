L'app di Tidal arriva su WebOS: musica HiFi sulle TV LG

Buone notizie per gli amanti della musica che hanno una Smart TV LG recente: Tidal, piattaforma globale che trasmette musica in streaming ad altissima qualità, è ora disponibile tramite l’apposita app su tutte le TV dotate di WebOS da 4.0 a 6.0, cioè i modelli prodotti dal costruttore coreano dal 2018 al 2021.

Gli abbonati a questa piattaforma, quindi, hanno ora un device in più tramite cui ascoltare la musica e vedere i contenuti video musicali trasmessi da Tidal. Si tratta di oltre 70 milioni di tracce audio e circa 250 mila video senza pubblicità, oltre a diverse stazioni radio e playlist per genere, artista e tema tutte curate da un team editoriale e non selezionate da un algoritmo. Si tratta di una offerta di nicchia, per amanti della musica di alta qualità che apprezzeranno l’accoppiamento tra il flusso audio senza compressione di Tidal e gli altoparlanti o le soundbar del marchio coreano.

Che cos’è Tidal

Tidal è un servizio di streaming musicale per audiofili, poco conosciuto rispetto ai più popolari Spotify o Amazon Music, e basato su un codec di tipo “loseless“. Cioè senza perdita di dati: la musica viene trasferita in formato digitale senza alcun compromesso dal punto di vista qualitativo.

La piattaforma è in abbonamento mensile, al costo di 9,99 euro al mese (19,99 per l’abbonamento HiFi), e trasmette senza interruzioni pubblicitarie permettendo anche il download delle tracce per l’ascolto offline, in caso di mancanza di connessione o connessione scadente (il formato loseless è molto più pesante in termini di dati da trasmettere e si può arrivare quasi a 10 mega al secondo).

Non solo sulle TV LG

L’app di Tidal è ora disponibile per le televisioni con sistema operativo WebOS, a partire dalla versione 4.0. WebOS è il sistema operativo delle TV LG, ma a breve lo troveremo in molte televisioni di altri produttori. A gennaio 2021, infatti, LG ha ufficializzato la concessione d’uso di questo OS anche ad altri costruttori, sotto licenza.

Al momento, oltre ad LG, hanno deciso di utilizzare WebOS altri tre produttori: Konka, Blaupunkt e Bang & Olufsen. A breve, quindi, chi comprerà una smart TV di uno di questi produttori potrà ascoltare la musica in streaming anche tramite l’app di Tidal.