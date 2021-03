10 laptop economici per la DaD della scuola secondaria

Anche i gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, come quelli della scuola primaria, hanno bisogno di un dispositivo adatto alla DaD, la Didattica a Distanza che sostituisce quella in presenza in aula a scuola. Le esigenze didattiche, però, sono diverse e diversi devono essere i dispositivi usati per fare DaD.

Mentre per i bambini della scuola primaria il dispositivo più adatto è un tablet, per la scuola secondaria inizia a servire un laptop e, di conseguenza, sale la spesa da affrontare. Per questo è bene conoscere cosa veramente è utile ad uno studente e cosa invece no, per spendere bene i soldi. E’ chiaro che ogni ragazzino vorrebbe a casa un laptop da gaming da oltre 1.000 euro, ma non è certamente una scelta coerente con l’uso per la DaD, oltre al fatto che non tutte le famiglie possono permettersi di acquistarne uno. Vediamo quindi cosa serve veramente per fare DaD alla scuola secondaria e cosa acquistare per spendere bene i soldi.

DaD per la scuola secondaria: serve il laptop

La Didattica a Distanza della scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado, richiede un livello di interazione più complesso con l’insegnante rispetto a quello della primaria. E’ infatti possibile che gli studenti siano chiamati a scrivere brevi testi al computer, a leggere testi più corposi o a fare ricerche su Internet abbastanza elaborate.

Con un tablet tutto questo si può fare, ma in modo scomodo e con più difficoltà. La scelta ideale è quindi un laptop, con schermo da 14-15 pollici: è il giusto compromesso tra dimensioni, facilità di posizionamento in qualunque stanza e, soprattutto, prezzo da pagare. L’importante, però, è che lo schermo abbia almeno la risoluzione Full HD, altrimenti gli occhi dello studente soffriranno parecchio.

Per la videocamera vale il discorso già fatto con gli studenti della primaria: inutile spendere troppo, perché i tanti flussi video gestiti dal software di videoconferenza o di DaD dell’insegnante verranno compressi molto e perderanno tanta qualità.

Per quanto riguarda la potenza del computer, invece, bisogna fare una distinzione tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Nel primo caso di potenza ne serve poca, mentre nel secondo ne serve un po’ di più. In entrambi i casi, comunque, non serve affatto un processore di ultima generazione costosissimo.

Alla luce di quanto detto fino ad ora, quindi, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado potrebbe andare bene anche un Chromebook, cioè un laptop con sistema operativo ChromeOS: ha le capacità di un portatile normale, ma ha una interfaccia simile a quella di smartphone e tablet.

Per gli alunni più grandi, invece, consigliamo un portatile con sistema operativo Microsoft Windows anche perché devono iniziare ad abituarsi ai “computer dei grandi“.

Laptop per DaD alla secondaria di primo grado

Ecco alcuni esempi di laptop con Windows adatti alla DaD della scuola secondaria di primo grado. Sono tutti con schermo FHD da almeno 14 pollici e hanno un processore non molto potente, per mantenere abbordabile il prezzo.

Questi sono invece alcuni Chromebook che possono andar bene per la DaD di un alunno di scuola secondaria di primo grado che ha difficoltà ad apprendere l’interfaccia di Microsoft Windows.

Laptop per DaD alla secondaria di primo grado

Ecco, infine, alcuni laptop adatti alla Didattica a Distanza per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Sono tutti con schermo in alta risoluzione da 15 pollici e hanno processori più potenti, con i quali si può iniziare a usare più applicazioni office contemporaneamente. Sono tutti con Windows 10.

