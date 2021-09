Quale tablet scegliere per la scuola

I tablet per studiare sono ormai dei dispositivi indispensabili, in quanto aiutano a seguire meglio l’attività scolastica e organizzare il lavoro da fare in casa e in sala. Rispetto allo smartphone sono più grandi e offrono maggiori funzionalità, mentre in confronto ai PC portatili sono più compatti e maneggevoli, rappresentando di fatto un compromesso perfetto per la scuola. In questa guida abbiamo raccolto i migliori tablet per studenti in commercio acquistabili online, tenendo conto del rapporto qualità/prezzo e proponendo soluzioni per ogni esigenza e fascia di prezzo.

Come scegliere quale tablet per studenti acquistare

Tra gli aspetti da prendere in considerazione nella scelta del tablet per la scuola c’è innanzitutto la dimensione dello schermo, preferendo in questo caso i device con display da 10 o 12 pollici. Quasi tutti i dispositivi hanno un pannello LCD convenzionale, tuttavia alcune aziende come Apple e Samsung propongono schermi più avanzati con tecnologia Super AMOLED o Liquid Retina. Allo stesso tempo bisogna analizzare la risoluzione del tablet per ragazzi, con la possibilità di scegliere tra standard HD, Full HD e Ultra HD 4K ad alta definizione.

Per quanto riguarda la connettività non manca mai il modulo Wi-Fi, per collegarsi con il tablet alle reti wireless, tuttavia alcuni device propongono anche il Bluetooth e il supporto per le reti mobili 4G e 5G, per accedere ad internet anche in mobilità. Naturalmente è importante valutare le specifiche hardware, analizzando con attenzione la potenza del processore, la RAM a disposizione per le applicazioni in multitasking (almeno 4 GB) e la memoria ( non meno di 32 GB). In particolare, è utile che la capacità di memorizzazione sia espandibile, per archiviare più dati all’occorrenza usando una microSD.

Anche il tipo e il numero delle porte è essenziale nella scelta del tablet per la scuola migliore, verificando la presenza di ingressi USB-A, USB-C, microUSB e microHDMI, mentre per l’iPad serve necessariamente un adattatore USB-C/Lightning. Le fotocamere possono rappresentare un aspetto secondario, ad ogni modo è conveniente avere dei buoni sensori fotografici per realizzare quando necessario degli scatti di qualità. Inoltre una fotocamera evoluta permette di girare video in alta definizione, per registrare le lezioni o realizzare video e foto per dei lavori scolastici.

La capacità della batteria deve essere adeguata, per fornire almeno 6-7 ore di autonomia con una ricarica, preferendo i device compatibili con la ricarica rapida per ottimizzare i tempi. Il sistema operativo più diffuso è Android, usato per molti tablet economici ma anche per dispositivi top di gamma come alcuni tablet Samsung Galaxy, altrimenti c’è anche Windows e ovviamente iOS per iPad Apple. Infine bisogna sempre controllare la dotazione di accessori e quelli compatibili che si possono comprare a parte, per estendere le funzionalità del tablet con tastiere wireless, mouse bluetooth e penne digitali touchscreen.

I migliori tablet per studenti

Sul mercato esistono tanti dispositivi adatti alla scuola con i quali studiare, prendere appunti e gestire le varie attività didattiche, con device di varie fasce di prezzo e funzionalità. Ecco quali sono i tablet per studenti migliori da acquistare.

Lenovo Tab M10 HD

Lenovo Tab M10 HD

Un tablet per ragazzi economico è il Lenovo Tab M10 HD, la seconda generazione dell’apprezzata tavoletta del brand cinese. Questo device è leggero e compatto, risultando davvero comodo da portare dietro alle lezioni o per studiare con i compagni del gruppo di studio. Ha un display da 10,1 pollici con risoluzione HD, un processore MediaTek Helio P22T con 2 GB di RAM e una memoria espansibile di 32 GB in grado di supportare fino a 1 TB. Dispone del modulo Wi-Fi e della connettività wireless Bluetooth 5.0, un doppio speaker per potenziare l’audio e il sistema operativo Android 10.

Caratteristiche principali

Display LCD da 10,1 pollici

Processore MediaTek Helio P22T

Memoria 32 GB, RAM 2 GB

Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Facetel Q3

Facetel Q3

Il miglior tablet per studiare low price è il Facetel Q3, proposto in questa versione con mouse wireless e tastiere Bluetooth, una soluzione ideale per aumentare le funzionalità della tavoletta e renderle simili a quelle di un notebook. Il dispositivo ha un display da 10 pollici con risoluzione HD 1280×800 pixel, con un processore octa-core fino a 1,6 GHz, 4 GB di RAM e una memoria interna di 64 GB espandibile fino a 128 GB con una microSD. Il sistema operativo è Android 10, mentre per la connettività c’è il modulo Wi-Fi e il Bluetooth, con la possibilità di attivare la funzione hotspot e usare il tablet come un modem router Wi-Fi.

Caratteristiche principali

Display LCD da 10,1 pollici HD

Processore octa-core a 1,6 GHz

Memoria 64 GB, RAM 4 GB

Wi-Fi, Bluetooth, hotspot

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Huawei Mediapad T5

Huawei Mediapad T5

Il tablet Huawei Mediapad T5 è un ottimo dispositivo per la scuola, grazie al prezzo accessibile e alle numerose funzionalità utili per lo studio. Presenta un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, in grado di offrire colori brillanti e un ampio angolo visivo, con 3 GB di RAM e una memoria da 32 GB espandibile. Il sistema operativo è Android in versione EMUI, con modulo Wi-Fi dual band per il collegamento alle reti wireless, inoltre dispone di una fotocamera posteriore da 5 MP e una fotocamera anteriore da 2 MP, con Autofocus e messa a fuoco ottimizzata.

Caratteristiche principali

Display LCD da 10,1 pollici FHD

Processore octa-core a 2,36 GHz

Memoria 32 GB, RAM 3 GB

Wi-Fi, Bluetooth

Fotocamera posteriore da 5 MP

Fotocamera anteriore da 2 MP

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7

Uno dei migliori tablet per studenti è il Samsung Galaxy Tab A7, un dispositivo bilanciato perfetto per la scuola e l’università. Il device dell’azienda coreana dispone di uno schermo da 10,4 pollici ben illuminato, con cornice sottile ed esperienza visiva a 360 gradi per ottimizzare la visione dei contenuti multimediali. Il sistema operativo è Android 11, con un processore affidabile, una RAM da 3 GB e una memoria interna da 32 GB espandibile fino a 1 TB con una microSD. La batteria da 7040 assicura una lunga autonomia, con audio avvolgente grazie ai 4 altoparlanti e al supporto di Dolby Atmos.

Caratteristiche principali

Display WUXGA+ da 10,4 pollici

Processore octa-core a 2 GHz

Memoria 32 GB, RAM 3 GB

Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Batteria 7040 mAh

Teclast M40

Teclast M40

Il miglior tablet per qualità/prezzo per studiare è il Teclast M40, un interessante tablet Android con prestazioni hardware avanzate, ideale per chi ha bisogno di performance superiori senza spendere troppo. Il processore octa-core a 2,0 GHz ha 6 GB di RAM e una memoria di 128 GB, espandibile fino a 256 GB tramite microSD, con un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD. È dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e un sensore fotografico anteriore a 5 MP per i selfie e video, con Bluetooth, Wi-Fi e supporto per le reti 4G LTE.

Caratteristiche principali

Display da 10,1 pollici FHD

Processore octa-core a 2 GHz

Memoria 128 GB, RAM 6 GB

Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Batteria 6000 mAh

Microsoft Surface GO 2

Microsoft Surface Go 2

Tra i migliori tablet 2 in 1 per studenti di fascia media c’è il Microsoft Surface GO 2, una tavoletta a metà strada tra un tablet e un PC portatile ultracompatto. Il device presenta uno schermo da 10,5 pollici, con un supporto posteriore che consente di posizionarlo sulla scrivania in modo autonomo, oppure usarlo come la tastiera integrata o il pennino digitale. Il dispositivo ha un processore Intel Pentium Gold dual-core e il sistema operativo Windows 10 Home, dispone di 4 GB di RAM e una memoria da 64 GB SSD. È abilitato per Microsoft Hello, mentre la batteria garantisce fino a 10 ore di autonomia, con Bluetooth, Wi-Fi, una porta USB-C e un ingresso Surface Connect.

Caratteristiche principali

Display da 10,5 pollici

Processore dual-core Intel Pentium Gold

Memoria 64 GB, RAM 4 GB

Wi-Fi, Bluetooth,

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Autonomia 10 ore

Apple iPad Air 10.9"

Apple iPad Air 10.9

Con un budget più elevato a disposizione un ottimo tablet per la scuola è senza dubbio l’iPad Air, proposto in questa versione con schermo Liquid Retina da 10.9 pollici e configurazione Wi-Fi + Cellular, per usufruire della connessione wireless e alle reti mobili 4G LTE. Si tratta di uno dei migliori iPad per studenti, dotato di una memoria da 256 GB adatta a qualsiasi esigenza scolastica. La tavoletta della Apple dispone di un potente processore A14 Bionic con Neural Engine, il lettore di impronte digitali Touch ID e il supporto per Apple Pay, con una fotocamera posteriore da 12 MP e un suono immersivo.

Caratteristiche principali

Display Liquid Retina da 10,9 pollici

Chipset A14 Bionic con Neural Engine

Memoria interna 256 GB

Wi-Fi 6 con 4G LTE

Fotocamera posteriore da 12 MP

Fotocamera anteriore da 7 MP

Touch ID e Apple Pay