Lasciarsi un giorno a Roma: tutto sul film di Edoardo Leo

Sky e NOW inaugurano l’anno nuovo con un film italiano tutto dedicato all’amore e alle relazioni. Uscirà infatti a gennaio 2022 il film Lasciarsi un giorno a Roma, una co-produzione italo-spagnola Italian International Film – Neo Art Producciones con Vision Distribution, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e diretto da Edoardo Leo, che è anche il protagonista.

La produzione Sky Original affronta il delicato tema della fine di una relazione ma, allo stesso tempo, è un film emozionante, leggero e piacevole da guardare, specialmente durante i giorni di festa di inizio anno. L’autore, regista e protagonista Leo ha descritto il momento che stanno vivendo i personaggi del suo film come quella fase della vita in cui le coppie che stanno insieme da tanto tempo iniziano a chiedersi, in genere intorno ai 50 anni, se sia il caso di andare avanti o no. Un dubbio esistenziale che, secondo il regista, l’esperienza del lockdown ha reso molto più comune.

Di cosa parla Lasciarsi un giorno a Roma

Lasciarsi un giorno a Roma è il quarto film con la regia di Edoardo Leo, che non tornava dietro la cinepresa da Che vuoi che sia, del 2016, e Noi e la Giulia, del 2015, che ottenne molti riconoscimenti.

La trama è incentrata sulla storia di una coppia che sta cercando di affrontare la separazione. Tommaso (Edoardo Leo) conduce la propria vita senza troppa convinzione, lasciando che siano gli altri a prendere le decisioni per lui.

La sua sola certezza è la relazione con Zoe (Marta Nieto), che però, dopo dieci anni insieme, non prova più le stesse cose per il compagno. Ma lasciarsi non è facile. Per i due protagonisti non lo è nemmeno parlarne. Perché allora non provare a scriverne? E così ecco la lettera anonima inviata a una posta del cuore per chiedere consiglio su come affrontare la fine della relazione. Ma se questa lettera finisse per errore proprio nelle mani del partner?

Il cast e i personaggi femminili

Oltre a Marta Nieto e allo stesso Edoardo Leo, che firma la sceneggiatura con Marco Bonini, Damiano Bruè e Lisa Riccardi, nel cast ci sono Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Particolarmente interessanti sono i personaggi femminili, che incarnano l’immagine di donna forte, determinata e ambiziosa. Per la scrittura di queste parti Leo si è confrontato con le attrici stesse, chiedendo il loro punto di vista.

Zoe (che ha il volto di Nieto) è una figura complessa, indipendente e femminista. Lo stesso vale per il personaggio interpretato da Gerini: Elena, sindaca di Roma e amica di Tommaso, che cerca di trovare un buon equilibrio tra vita lavorativa e familiare, pubblica e privata.

Quando e dove vedere Lasciarsi un giorno a Roma

Lasciarsi un giorno a Roma sarà visibile sabato 1° gennaio 2022 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Il film sarà anche disponibile on demand.