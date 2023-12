Le 5 migliori serie del 2023 uscite su Prime Video

Fonte foto: Hugh Stewart/Prime Video

Numerose serie uscite quest’anno su Prime Video si sono fatte notare: è il caso di Gli orrori di Dolores Roach (purtroppo cancellata dopo la prima stagione in seguito ai prolungati scioperi a Hollywood); Gen V, lo spinoff di The Boys che ha per protagonisti alcuni giovani aspiranti Super; e Daisy Jones & The Six, apprezzata serie tv che ricostruisce la storia dietro la misteriosa fine di una rock band all’apice del successo. Quali sono allora le migliori serie tv del 2023 su Prime Video? Oltre ai titoli appena citati, ce ne sono almeno altri cinque che rientrano nella lista.

Sciame

Il mondo musicale e dello spettacolo ha molti lati oscuri e quello immaginato e raccontato nella serie tv Sciame ha a che fare con un fandom ossessionato, violento e inquietante. La protagonista della serie è infatti Dre, una giovane afroamericana la cui passione per la cantautrice Ni’Jah si trasforma con il tempo in una pericolosa fissazione. La protagonista è interpretata da Dominique Fishback, mentre la serie è cerata da Donald Glover (alias Childish Gambino).

I’m a Virgo

Il protagonista della serie I’m a Virgo è Cootie, un ragazzo afroamericano gigante. Letteralmente gigante: è alto circa quattro metri e la sua famiglia, per proteggerlo, la ha sempre tenuto nascosto in casa. Diventato ormai adolescente, però, Cootie non può più sopprimere il suo desiderio di scoperta del mondo, in cui si lancia come un alieno scoprendone suo malgrado il bello e il brutto.

Good Omens 2

Brillante e divertente, Good Omens 2 non ha tradito le aspettative del pubblico già rimasto affascinato dalla prima stagione basata sul romanzo Buona Apocalisse a tutti!, pubblicato nel 1990 da Terry Pratchett e Neil Gaiman. Rispetto alla prima stagione, la seconda è più intima e lenta, ma comunque egregiamente interpretata da David Tennant e Michael Sheen.

Ascolta i fiori dimenticati

Molto apprezzata è stata anche la serie Ascolta i fiori dimenticati, una storia drammatica che attraversa più generazioni di donne alla scoperta di un segreto rimasto sepolto per anni. La protagonista, Alice, da piccola ha perso i genitori in un incendio scoppiato in casa. Accolta da nonna June (interpretata da Sigourney Weaver), Alice si trova a vivere nell’outback australiano insieme a donne vittima di violenza. Il titolo originale della serie è The Lost Flowers of Alice Hart.

Pesci Piccoli

Creata e interpretata dal collettivo comico The Jackal, Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget è una divertente serie italiana che racconta la vita di alcuni giovani dipendenti di una piccola agenzia pubblicitaria di provincia tra amicizie, amori, grandi sogni, influencer molto poco cool e clienti stravaganti. Nel cast ci sono Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello, Martina Tinnirello, Giovanni Anzaldo e Veronica Mazza.