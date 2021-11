Le AirPods Pro 2 si faranno attendere: quali cuffiette comprare ora

Non arrivano notizie confortanti per coloro che attendevano l’annuncio delle AirPods Pro di seconda generazione. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe posticipato il progetto delle AirPods Pro 2 a causa della crisi dei chip che da mesi rende difficile – a tratti impossibile – la costruzione degli oggetti tecnologici.

Così il lancio delle AirPods Pro 2 sarebbe stato riprogrammato: non più nel secondo trimestre del 2022 come si diceva in precedenza ma nel successivo, quindi nel periodo che va da luglio a settembre 2022. È la prima indiscrezione che riguarda la presentazione della seconda generazione delle AirPods Pro per cui va presa con un beneficio del dubbio ancor più forte rispetto alle altre, ma le difficoltà che affronta l’industria sono palesi e, insomma, non si fatica a crederci. Per le AirPods Pro 2 quindi bisognerà aspettare, almeno – bene che vada – aprile del prossimo anno. Ma attendere, conviene?

AirPods Pro

La domanda è lecita, sia perché si avvicina il periodo dello shopping natalizio ed è il momento ideale per regalare o regalarsi delle cuffiette senza fili di altissimo livello, sia perché le alternative sul mercato non mancano, anche a prezzi inferiori rispetto a quello che dovrebbe avere al lancio le AirPods Pro 2.

Il livello delle AirPods Pro di prima generazione, ad esempio, è altissimo. Di recente hanno ricevuto anche loro una piccola ma importante novità, ossia la custodia di ricarica wireless compatibile con MagSafe, il nuovo standard di ricarica magnetica che Apple ha introdotto un anno fa con iPhone 12.

Sulle AirPods Pro è difficile dire qualcosa che non sia già stata detta: si tratta di un prodotto senza compromessi sotto il profilo della qualità audio, perfetto per chi cerca delle cuffiette wireless in ear capaci di isolare dai rumori ambientali grazie alla cancellazione attiva dei rumori (ANC), che viene completata dalla modalità trasparenza, ossia quella che, all’occorrenza, porta in cuffia i suoni provenienti dall’ambiente circostante.

Si tratta delle cuffiette wireless migliori nella gamma Apple: non serve aggiungere altro.

AirPods 3

Le recentissime AirPods 3 sono delle cuffiette wireless di tipo non in ear, quindi non chiudono completamente il canale uditivo. Di conseguenza non isolano dai rumori esterni come le AirPods Pro, ma a parte l’ANC – assente – hanno molte delle loro caratteristiche: il raffinato chip H1, l’audio spaziale, il suono che si regola automaticamente a seconda della posizione della testa e il modo in cui vengono indossate, la certificazione IPX4 contro pioggia e schizzi d’acqua e un audio che Apple assicura “limpido e cristallino".

Le offerte Amazon

Tanto le AirPods Pro di prima generazione, nella variante appena aggiornata con la custodia di ricarica MagSafe, che le nuovissime AirPods 3 sono già disponibili su Amazon con spedizione immediata.

Apple AirPods (terza generazione) – Cuffiette True Wireless con audio spaziale – Senza Riduzione Attiva del Rumore

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) – Cuffiette True Wireless in-ear con audio spaziale – Con Riduzione Attiva del Rumore

Nessuna attesa dunque per regalarsi a Natale uno dei due validi modelli della Mela e svincolarsi così dall’attesa che sarà necessaria e dalle incertezze che cominciano già ad arrivare sulla prossima generazione di AirPods Pro.