Le app per migliorare la salute

Online e sui nostri smartphone ci sono ormai centinaia di strumenti utili – e spesso gratuiti – pensati per migliorare salute e benessere, dandoci suggerimenti e un tocco di consapevolezza in più su diversi aspetti della nostra vita. In questo articolo avrai modo di scoprire alcune app gratuite, disponibili per Android e iOS che, se inserite nella tua routine quotidiana, ti aiuteranno a monitorare e migliorare la tua salute, a livello mentale e fisico.

Parliamo, tra le altre cose, di reminder per non dimenticare i farmaci, di informazioni utili per un’alimentazione sana, di monitoraggio dell’attività fisica e dei progressi giornalieri e di miglioramento del sonno.

MyTherapy

Sono davvero tante le persone di qualsiasi età che ogni giorno devono prendere diversi tipi di farmaci, integratori o svolgere particolari attività per garantire la loro salute.

MyTherapy è l’app che consente di ricordarsi ogni somministrazione, attraverso promemoria e avvisi che aiutano a controllare l’assunzione dei farmaci. Dopo aver impostato le medicine da prendere, quando e in che modo, l’app invierà un avviso per aiutarci a non dimenticarle, tra tutte le attività che svolgiamo e i pensieri di ogni giornata.

Ma non solo, è possibile tenere traccia anche delle scorte di medicine rimaste in casa e delle misurazioni e attività periodiche da svolgere, come particolari esercizi per la schiena o la misurazione della glicemia. 6324396749112Se lo desideri, MyTherapy offre anche la possibilità alle persone a te care di vedere i diversi promemoria e di inviare i risultati e i trend del periodo, ad esempio, ad un medico di base per monitorare ancora meglio i progressi.

HONOR Band 7 Smartwatch Grande Schermo AMOLED da 1,47 Pollici, 14 Giorni SpO2 Frequenza cardiaca Monitor dello Stress del Sonno, 96 modalità di Allenamento, 5ATM Activity Tracker, Nero

Edo

Edo è un’app per la salute particolarmente interessante, soprattutto parlando di alimentazione e dieta. Una volta scaricata, permette di avere a portata di mano informazioni nutrizionali sugli alimenti e di facilitare la lettura e, soprattutto, la comprensione delle etichette sul cibo.

È sufficiente inquadrare il codice a barre sulla confezione con la fotocamera dello smartphone. Grazie all’algoritmo alla base, l’app restituisce un punteggio che indica quanto è sano il prodotto.

In particolare, potremo vedere i suoi pro e contro considerando i parametri personali impostati durante la creazione del profilo e scoprire se l’alimento è adatto o meno alle nostre esigenze sulla base dello stile di vita che abbiamo selezionato, come magari un’alimentazione vegana o vegetariana.

Fitbit Tracker per Fitness e Benessere Inspire 3 con autonomia Fino a 10 Giorni e Compatibile con Android e iOS

Google Fit

Una tra le applicazioni per monitorare la salute più utilizzate è Google Fit (disponibile per Android e iOS). Alcune funzionalità sono state realizzate in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha evidenziato il livello di attività fisica giornaliero consigliato e i parametri che indicano una buona salute del cuore.

L’applicazione consente di monitorare, memorizzare e misurare in tempo reale, su smartphone e smartwatch, l’attività fisica e la salute con statistiche relative a diversi parametri, come quelli vitali, misurazioni corporee, dati su alimentazione e idratazione, sonno e monitoraggio del ciclo.

Particolarmente utile la possibilità di impostare obiettivi relativi alla forma fisica per stimolare e motivare anche grazie alla raccolta di Punti Cardio e di valutare i progressi svolti quotidianamente.

BetterSleep

Lo sappiamo tutti, un sonno notturno rigenerante consente sicuramente di alzarsi al mattino con una marcia in più.

Utilizzando un’app come BetterSleep puoi tenere traccia del tuo riposo e ottenere tante informazioni utili per migliorarlo, oltre ad addormentarti meglio grazie a diverse funzioni rilassanti. È stata pensata proprio per favorire il relax e aiutarti a dormire tutta la notte, staccare per un po’ o concentrarti meglio. Lo fa mettendo a disposizione un gran numero di suoni rilassanti, ma non solo, anche percorsi di meditazione guidata, storie della buonanotte (anche per i più piccoli) ed esercizi di respirazione.

L’app fa anche da “sveglia intelligente": puoi impostare un intervallo di tempo in cui far suonare l’allarme, interrompendo il sonno nel momento ottimale senza svegliarti di soprassalto e con quella sensazione classica di stanchezza. La mattina dopo avrai a disposizione una serie di dati che ti faranno scoprire qualcosa in più su di te e sul tuo modo di dormire.

Amazfit GTS 3 Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, 150 Modalità di Allenamento con GPS, AMOLED da 1.75,

Lifesum

Una delle migliori app per monitorare le tue scelte alimentari è Lifesum, che possiede funzionalità specifiche per mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata.

Dopo aver risposto ad alcune domande per creare il tuo profilo sulla base di caratteristiche e abitudini, consente di tenere un diario alimentare personalizzato, impostando automaticamente gli obiettivi settimanali in base ai risultati che si vogliono raggiungere.

Su Lifesum puoi registrare ciò che mangi quotidianamente per capire a colpo d’occhio se sei sulla buona strada (diario alimentare), puoi trovare indicazioni personalizzate sull’apporto calorico giornaliero da mantenere per bilanciare meglio i vari alimenti, puoi registrare l’apporto di acqua per capire se ti stai idratando sufficientemente e monitorare i progressi giornalieri aggiornando peso e misure.

Accanto ad un nutrizionista, è la compagna ideale per raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi in termini di peso e salute!

Scaricando queste applicazioni avrai degli alleati in più per gestire, monitorare e, se possibile, migliorare la tua salute semplicemente a portata di smartphone.

Un’ultima cosa, questi strumenti hanno sicuramente numerosi vantaggi ma è importante considerarli solo come supporto o come una sorta di tutor virtuali per guidarci nella quotidianità: non sostituiscono mai le competenze tecniche e professionali di medici, specialisti e consulenti.