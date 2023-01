Le novità di gennaio 2023 su Prime Video

Gennaio 2023 su Prime Video è all’insegna della risata. Il 5 gennaio esce infatti Sono Lillo, serie in cui Lillo, dopo il successo ottenuto con Posaman, deve ritrovare se stesso dietro la maschera da supereroe che si è costruito. Nel cast ci sono tanti comici d’eccezione. Ospiti di rilievo sono presenti anche nel varietà comico di Angelo Pintus, intitolato La Befana vien di Pintus. Tra le uscite più attese ci sono inoltre la seconda stagione di Hunters e il film Un matrimonio esplosivo, con protagonista Jennifer Lopez. Ecco tutte le altre uscite del mese.

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità

I film di gennaio 2023 su Prime Video

Tra i film in uscita a gennaio 2023 su Prime Video c’è Ipersonnia, con protagonista Stefano Accorsi: il film è ambientato in un futuro lontano in cui le carceri non esistono più e la pena per i detenuti è uno stato di sonno profondo. Da questo mese sono disponibili nel catalogo anche alcuni classici degli ultimi anni, tra cui Jurassic Park, Se mi lasci di cancello, Lo chiamavano Trinità e Inception.

1° gennaio : I Croods 2, Se mi lasci ti cancello, 3 Days to Kill, Lo chiamavano Trinità…, …Altrimenti ci arrabbiamo!, Sono solo fantasmi, Jurassic World, Jurassic Park III, Il mondo perduto – Jurassic Park, Jurassic Park, Das schweigende Klassenzimmer, I ragazzi della 56a strada, Espiazione, The Look of Love, Irréversible, Come un gatto in tangenziale

: I Croods 2, Se mi lasci ti cancello, 3 Days to Kill, Lo chiamavano Trinità…, …Altrimenti ci arrabbiamo!, Sono solo fantasmi, Jurassic World, Jurassic Park III, Il mondo perduto – Jurassic Park, Jurassic Park, Das schweigende Klassenzimmer, I ragazzi della 56a strada, Espiazione, The Look of Love, Irréversible, Come un gatto in tangenziale 4 gennaio : Insomnia, Shutter Island, Bad Boys for Life

: Insomnia, Shutter Island, Bad Boys for Life 5 gennaio : Nella tana dei lupi

: Nella tana dei lupi 8 gennaio : Quo vado?

: Quo vado? 9 gennaio : Freaky

: Freaky 10 gennaio : Paterson, Al posto tuo, The Jacket

: Paterson, Al posto tuo, The Jacket 11 gennaio : Perfetti sconosciuti, Fast & Furious 9 – The Fast Saga

: Perfetti sconosciuti, Fast & Furious 9 – The Fast Saga 15 gennaio : Gurren Lagann – The Movie 01 – Childhood’s End, Gurren Lagann – The Movie 02 – The Lights in the Sky Are Stars, Una festa esagerata, Inception, Zack Snyder’s Justice League, The Lodge

: Gurren Lagann – The Movie 01 – Childhood’s End, Gurren Lagann – The Movie 02 – The Lights in the Sky Are Stars, Una festa esagerata, Inception, Zack Snyder’s Justice League, The Lodge 16 gennaio : Il ragazzo invisibile

: Il ragazzo invisibile 19 gennaio : Lamborghini – The man behind the legend

: Lamborghini – The man behind the legend 23 gennaio : Un mondo sotto social

: Un mondo sotto social 25 gennaio : Tiramisù

: Tiramisù 27 gennaio : Un matrimonio esplosivo, Lupin III vs. Occhi di Gatto

: Un matrimonio esplosivo, Lupin III vs. Occhi di Gatto 28 gennaio : Ipersonnia

: Ipersonnia 31 gennaio: Spirit – Il ribelle

Le serie di gennaio 2023 su Prime Video

Sta per uscire su Prime Video la seconda e ultima stagione di Hunters, in cui i protagonisti devono dare la caccia a Adolf Hitler in Sud America. Nel cast ci sono Al Pacino, Jennifer Jason Leigh, Logan Lerman, Jerrika Hinton e Lena Olin. Tra le nuove serie tv in arrivo c’è anche The Rig, creata da David Macpherson e diretta da John Strickland e Alex Holmes. Un gruppo di uomini lavora su una piattaforma petrolifera al largo delle coste scozzesi che viene improvvisamente avvolta da una nebbia misteriosa, che blocca qualunque comunicazione. Un grave incidente costringe a rimettere in discussione amicizie e alleanze.

1° gennaio : Supernatural – la quindicesima stagione

: Supernatural – la quindicesima stagione 3 gennaio : Le Befana vien di Pintus

: Le Befana vien di Pintus 5 gennaio : Sono Lillo

: Sono Lillo 6 gennaio : The Rig

: The Rig 13 gennaio : Hunters 2

: Hunters 2 15 gennaio : Sfondamento dei cieli Gurren Lagann – la prima stagione

: Sfondamento dei cieli Gurren Lagann – la prima stagione 20 gennaio : La leggenda di Vox Machina 2

: La leggenda di Vox Machina 2 22 gennaio : Un Medico In Famiglia – dalla quinta alla decima stagione

: Un Medico In Famiglia – dalla quinta alla decima stagione 27 gennaio: Overlord – la seconda stagione

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità