Le novità di gennaio 2025 su Prime Video

Tra le uscite più attese ci sono il game show italiano Red Carpet – Vip al tappeto, la commedia Un matrimonio di troppo, la seconda stagione di The Rig e la serie On Call

Gennaio 2025 su Prime Video inizia con un nuovo game show Original italiano, Red Carpet – Vip al tappeto, condotto da Alessia Marcuzzi e con il commento della Gialappa’s Band. Nel corso del programma diverse squadre di bodyguard devono scortare alcune star – Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta – facendole rimanere sul tappeto rosso che si srotola davanti ai loro piedi. Tra le novità del mese ci sono anche il film Inarrestabile, sulla vera ed emozionante storia del campione Anthony Robles, e la commedia Un matrimonio di troppo con Will Ferrell e Reese Witherspoon. In arrivo anche la seconda stagione di The Rig e la terza di Harlem.

I film di gennaio 2025 su Prime Video

Tra i film in arrivo su Prime Video a gennaio 2025 c’è The Calendar Killer, film thriller Original in cui una donna che lavora a un centralino telefonico di supporto alle donne che vogliono compagnia mentre tornano a casa da sole si troverà ad aiutare una sconosciuta ricattata da un killer. Occhio anche i film in scadenza: c’è tempo solo fino al 10 gennaio per vedere Muti – The Ritual Killer. Il 18 gennaio esce dal catalogo Lamborghini – The Man Behind the Legend, mentre il 26 escono dal catalogo Tre sorelle e Cattiva coscienza. Ecco invece tutti gli altri film in arrivo in queste prime settimane dell’anno nuovo, incluse prime e seconde visioni.

1° gennaio: Absolution, Un pesce di nome Wanda, Passaggio in India, Priscilla – La regina del deserto, Be Cool, Fargo, Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, Jurassic Park, Il mondo perduto – Jurassic Park, Jurassic Park III, Jurassic World, Jurassic World – Il regno distrutto, Mamma Mia!, Ci risiamo, Stregata dalla luna, Macchine mortali, Il Patriota, Peter Pan

3 gennaio: It Ends With Us

6 gennaio: L'ultima settimana di Settembre

10 gennaio: Le Jardinier

15 gennaio: Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive, L'amore non divorzia mai, Il GGG – Il grande gigante gentile, Amarsi come cani e gatti, L'amore davvero, La ragazza del treno

16 gennaio: Inarrestabile, The Calendar Killer

17 gennaio: The Creator

21 gennaio: Blink Twice

29 gennaio: Tutti gli uomini del re, Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

: Tutti gli uomini del re, Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa 30 gennaio: Un matrimonio di troppo

Le serie tv di gennaio 2025 su Prime Video

Tra le novità più attese di gennaio 2025 c’è la serie tv On Call, un dramma poliziesco che segue un duo di agenti in servizio di pattuglia a Long Beach, in California. Nella seconda stagione di The Rig, invece, l’equipaggio sopravvissuto della Kinloch Bravo è stato trasferito in una nuova struttura offshore segreta nel Circolo Polare Artico. Ad attenderli però ci sono cospirazioni, conflitti e nuove minacce provenienti dalle oscure profondità dell’oceano. Ecco le altre serie tv e show in uscita.

1° gennaio: Stargate 1-10

2 gennaio: The Rig 2

7 gennaio: Fairy Tail: 100 Years Quest

9 gennaio: Red carpet – Vip al tappeto, On Call

11 gennaio: Ubel Blatt 1

15 gennaio: L'uomo Tigre 5

20 gennaio: One Piece 6

: One Piece 6 23 gennaio: Harlem 3