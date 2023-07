Le novità di luglio 2023 su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

Si preannuncia un’estate calda, almeno su Prime Video. Tra le novità in arrivo a luglio 2023 ci sono infatti la seconda stagione di L’estate nei tuoi occhi e il film L’Estate più calda, due racconti che hanno a che fare, seppur in modi diversi, con innamoramenti, passioni segrete e cuori spezzati. Spazio anche alle risate con la commedia Robots e con The Pozzolis Family, spettacolo live di Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli. Per gli appassionati del genere, a luglio c’è anche il grande ritorno di Takeshi’s Castle Japan, a cui partecipano quasi 300 concorrenti.

I film di luglio 2023 su Prime Video

Oltre ai nuovi arrivi, a luglio 2023 ci sono anche alcuni film che lasciano definitivamente il catalogo della piattaforma di streaming. La rosa velenosa, ad esempio, si può vedere solo fino al 14 luglio, Gunpowder Milkshake fino al 27 e House of Gucci fino al 31. Questi, invece, sono i film in arrivo a luglio 2023.

1° luglio : Anon, Colors – Colori di guerra, Rapina a mano armata, Il ritorno dei magnifici sette, Il ritorno dei morti viventi, Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, I magnifici sette, Le pistole dei magnifici sette, Ronin, Mister mamma, Strade violente, Cinquanta sfumature di nero, Macchine mortali, La mummia (2017), Capitan Mutanda, Baby boss, Pitch Perfect 3, Atomica bionda, Mamma Mia! Ci risiamo, Pixels, Bad Boys, Man in the Dark

: Anon, Colors – Colori di guerra, Rapina a mano armata, Il ritorno dei magnifici sette, Il ritorno dei morti viventi, Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, I magnifici sette, Le pistole dei magnifici sette, Ronin, Mister mamma, Strade violente, Cinquanta sfumature di nero, Macchine mortali, La mummia (2017), Capitan Mutanda, Baby boss, Pitch Perfect 3, Atomica bionda, Mamma Mia! Ci risiamo, Pixels, Bad Boys, Man in the Dark 6 luglio : L’estate più calda

: L’estate più calda 11 luglio : Muti (The Ritual Killer)

: Muti (The Ritual Killer) 12 luglio : Il consiglio studentesco

: Il consiglio studentesco 14 luglio : Gintama: The Final

: Gintama: The Final 15 luglio : Ocean’s 8, The Nun: La vocazione del male

: Ocean’s 8, The Nun: La vocazione del male 17 luglio : Robots

: Robots 20 luglio : John Wick 4

: John Wick 4 25 luglio : So tutto di te

: So tutto di te 27 luglio : The Covenant

: The Covenant 28 luglio : Bentornato presidente

: Bentornato presidente 29 luglio : Io c’è

: Io c’è 31 luglio: Romantiche

Le serie tv di luglio 2023 su Prime Video

Tra le serie tv arrivo questo mese su Prime Video c’è anche la seconda stagione di Good Omens, che esplorerà nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie. I protagonisti sono sempre Azraphel (interpretato da Michael Sheen) e Crowley (David Tennant), un angelo e un demone uniti da un’insolita amicizia. Ecco gli altri titoli in arrivo.

1° luglio : Ben 10 – la seconda stagione, Teen Titans Go! – la seconda stagione, Batman: The Brave and the Bold – la seconda stagione, Nip/Tuck – le sei stagioni

: Ben 10 – la seconda stagione, Teen Titans Go! – la seconda stagione, Batman: The Brave and the Bold – la seconda stagione, Nip/Tuck – le sei stagioni 7 luglio : The Horror of Dolores Roach, A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere

: The Horror of Dolores Roach, A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere 14 luglio : Chicago P.D. – l’ottava stagione, L’estate nei tuoi occhi, Gintama – la settima stagione

: Chicago P.D. – l’ottava stagione, L’estate nei tuoi occhi, Gintama – la settima stagione 18 luglio : Masha e Orso – la terza stagione

: Masha e Orso – la terza stagione 25 luglio : Takeshi’s Castle Japan

: Takeshi’s Castle Japan 28 luglio: Good Omens 2