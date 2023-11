Le novità di novembre 2023 su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

Cosa c’è di nuovo su Prime Video a novembre 2023? Le novità in arrivo sulla piattaforma sono diverse, a cominciare da Amazing – Fabio De Luigi, un "One Prank Show" che promette molte risate. C’è attesa anche per la seconda stagione di Monterossi e per Noi siamo leggenda, nuova serie italiana che mescola i generi super hero e young adult: i protagonisti sono infatti cinque ragazzi dotati di superpoteri, che qui diventano però una metafora delle difficoltà che gli adolescenti devono superare. Le atmosfere di Natale iniziano a farsi sentire con il debutto di Elf Me, film natalizio con protagonista Lillo Petrolo nei panni di Trip, un elfo costruttore al servizio di Babbo Natale. Ecco tutti gli altri titoli da non perdere nelle prossime settimane.

I film di novembre 2023 su Prime Video

Tra i film più attesi a novembre 2023 su Prime Video c’è sicuramente Il migliore dei mondi, di e con Maccio Capatonda. In arrivo anche Blanco – Bruciasse il cielo, un road movie che ripercorre gli ultimi due anni di musica del cantante Blanco. Per chi cerca un intrattenimento più frizzante c’è invece Bottoms, commedia in cui due impopolari ragazze dell’ultimo anno delle superiori fondano un club per conquistare le cheerleader, finendo per cacciarsi in un guaio più grande di loro. Ecco gli altri film in uscita.

1° novembre : Brave ragazze, Io Sono Babbo Natale

2 novembre : Dragon Ball: la bella addormentata nel castello dei misteri, Dragon Ball: la leggenda del drago Shenron

7 novembre : The Northman

9 novembre : BTS: Yet to Come, Blanco: Bruciasse la città

11 novembre : Love Again

13 novembre : Demeter – Il risveglio di Dracula

14 novembre : Firestarter (2021)

15 novembre : Innamorarsi a Natale, Natale in Sudafrica, Vacanze di Natale a Cortina, Vacanze di Natale 2000, Natale a New York, Natale sul Nilo

17 novembre : Maxine's Baby: The Tyler Perry Story, Il migliore dei mondi

18 novembre : Sisu

21 novembre : Bottoms

23 novembre : Tutti per Uma

24 novembre : Elf Me

26 novembre : Uncharted

27 novembre : Scordato

: Scordato 30 novembre: Fairy Tail: Dragon Cry

Le serie tv di novembre 2023 su Prime Video

Questo mese è l’ultima occasione per vedere le prime tre stagioni de Il Cacciatore e la prima stagione di Scatola nera: entrambe queste serie escono infatti dal catalogo di Prime Video rispettivamente il 24 e il 14 novembre. Ma altri nuovi titoli sono in arrivo. Ad esempio, la seconda stagione della serie tv animata Invincible, basata sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. In uscita anche Romancero, un thriller soprannaturale a puntate scritto da Fernando Navarro e diretto da Tomás Peña. Ecco le altre serie tv e show da vedere.

1° novembre : Animal Kingdom – la sesta stagione, City Hunter – la terza e la quarta stagione, Naruto: Shippuden – la prima stagione

2 novembre : Dragonball Z – la prima stagione, Dragonball – la prima stagione

3 novembre : Amazing – Fabio De Luigi, Invincible 2, Romancero

10 novembre : Monterossi 2, 007: Road to a Million

16 novembre : Noi siamo leggenda

17 novembre : Twin Love – la prima stagione

: Twin Love – la prima stagione 30 novembre: Fairy Tail – la quinta e la sesta stagione