Le novità di Prime Video a dicembre 2024

Tra cui la seconda stagione di The Bad Guy, la serie di animazione Secret Level, il film È colpa tua? e la serie Original The Sticky – Il grande furto

Fonte foto: Prime Video

Cosa c’è di nuovo su Prime Video a dicembre 2024? Una delle uscite più attese è la seconda stagione di The Bad Guy, nuovo capitolo della dark comedy diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e interpretata da Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi. Le aspettative sono alte anche nei confronti di Secret Level, serie antologica di animazione dedicata al mondo dei videogiochi e ideata dalle menti creative di Love Death + Robots. Sul fronte film esce invece È colpa mia?, il secondo capitolo della serie Culpables sulla storia d’amore proibita tra Nick e Noah. Ecco tutti gli altri titoli in arrivo questo mese.

I film di dicembre 2024 su Prime Video

Cè tempo solo fino al 25 dicembre per vedere I Cavalieri dello Zodiaco e fino al 26 per Luce – Accendi il tuo coraggio, che poi usciranno dal catalogo; ma molti nuovi film arrivano nel frattempo ad arricchire l’offerta di Prime Video. Per restare in tema con le feste c’è Jack Whitehall Missione Natale, speciale natalizio che include volti celebri come Michael Bublé, Jimmy Fallon e Rebel Wilson. Tra le novità c’è inoltre Hildegart – La vergine Rossa: tratto da una storia vera, questo film ha come protagonista la giovane Hildegart, cresciuta perché diventasse la donna ideale del futuro, che si ribella all’autorità materna.

1° dicembre: Ben-Hur, Il Grinch, Dunkirk, Inception, Interstellar, Quinto potere, Rush, Tenet, The peacekeeper – Il pacificatore, The Prestige, Turbo, La pantera rosa colpisce ancora, La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau, La vendetta della pantera rosa, Sulle orme della pantera rosa, Pantera rosa – Il mistero Clouseau, La pantera rosa, La pantera rosa 2, Una notte da leoni 1-2-3, Pets – Vita da animali, Pets 2 – Vita da animali

Ben-Hur, Il Grinch, Dunkirk, Inception, Interstellar, Quinto potere, Rush, Tenet, The peacekeeper – Il pacificatore, The Prestige, Turbo, La pantera rosa colpisce ancora, La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau, La vendetta della pantera rosa, Sulle orme della pantera rosa, Pantera rosa – Il mistero Clouseau, La pantera rosa, La pantera rosa 2, Una notte da leoni 1-2-3, Pets – Vita da animali, Pets 2 – Vita da animali 2 dicembre: Ricomincio da TAAAC

Ricomincio da TAAAC 3 dicembre: Jack Whitehall Missione Natale

Jack Whitehall Missione Natale 4 dicembre: Bad Boys for Life

Bad Boys for Life 5 dicembre: Hildegard – La vergine Rossa

Hildegard – La vergine Rossa 11 dicembre: L’esorcista – La genesi, Men in Black: International, Michael Jackson’s This Is It, Street Fighter – Sfida finale, Whiplash

L’esorcista – La genesi, Men in Black: International, Michael Jackson’s This Is It, Street Fighter – Sfida finale, Whiplash 13 dicembre: Hotspot – Amore senza rete

Hotspot – Amore senza rete 20 dicembre: Bad Boys 4

Bad Boys 4 27 dicembre: È colpa tua?

Le serie tv di dicembre 2024 su Prime Video

Tra le novità sul fronte delle serie tv c’è The Sticky – Il grande furto, una serie dark comedy ispirata a un furto realmente accaduto nel 2012: ovvero, il furto di sciroppo d’acero dalle riserve nazionali del Quebec per un valore di oltre 18 milioni di dollari. È in arrivo anche Beast Game, il nuovo (e per certi versi già controverso) show con montepremi da capogiro ideato e condotto dallo youtuber e imprenditore MrBeast.

1 dicembre: The 100 S1-S7

The 100 S1-S7 5 dicembre: The Bad Guy 2

The Bad Guy 2 6 dicembre: The Sticky

The Sticky 10 dicembre: Secret Level

Secret Level 15 dicembre: L’uomo tigre S4

L’uomo tigre S4 19 dicembre: Beast Games S1

Beast Games S1 20 dicembre: One Piece S4 e S5

One Piece S4 e S5 29 dicembre: Il maresciallo Rocca S1-S5