Le nuove serie TV e film in arrivo su Netflix a luglio 2020

L’estate 2020 sarà particolare perché, a causa della pandemia, molte persone rinunceranno alle vacanze oltre confine e le faranno in Italia. Probabilmente si concederanno maggiormente al relax casalingo insieme ai propri cari o in solitudine.

In quest’ottica naturalmente i passatempi non cambieranno e tra questi spicca Netflix che ha già pensato a come intrattenere il suo pubblico: la piattaforma di streaming ha pubblicato le novità di luglio 2020. Per quanto riguarda le serie tv, sicuramente gli amanti del fantasy saranno felici perché arrivano diversi contenuti interessanti, a partire dalla prima stagione di Cursed, ispirato al mito di Re Artù. Ma questo non è il solo, ogni genere verrà rappresentato: dal romantico, all’horror. Anche il catalogo film di luglio 2020 è davvero ricco, e anche in questi casi troviamo diverse pellicole originali, tra cui una produzione italiana intitolata Sotto il cielo di Riccione. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Netflix: novità serie tv di luglio 2020

L’estate entra nel vivo e anche tante serie tv originali, per le quali finalmente arrivano le nuove stagioni. Il 1° luglio sarà pubblicata la seconda stagione di Deadwind, serie tv thriller che ha come protagonista la detective Sofia Karppi, che indaga sulla morte di una donna.

Ritornerà anche Le ragazze del centralino con la quinta stagione (2 luglio), The Protector (8 luglio) che giunge alla quarta stagione, mentre il 31 luglio verrà pubblicata la seconda stagione di The Umbrella Academy, incentrata sulle vicende dei fratelli Hargreeves, un gruppo di supererei con disturbi psichici. Accanto a questi grandi ritorni, sarà possibile godersi tanti esordi.

Il 2 luglio usciranno ben quattro nuovi titoli: Mystic Pop-Up Bar, Warrior Nun, Il Club delle Babysitter, Ju-On: Origins. Tutte e quattro hanno storie e generi completamente diversi. Per esempio, Mystic Pop-Up Bar una serie sudcoreana del 2020 che racconta la storia di un ragazzo che inizia a lavorare all’interno di un bar dove incontra l’anziana proprietaria e scopre che risolve i problemi dei clienti entrando nei loro sogni. Potremo poi vedere la prima stagione di Cursed, che racconta le vicende di Nimue e del mercenario Artù alla ricerca di Merlino. L’elenco è lungo e le serie tv usciranno gradualmente per tutto luglio in modo da non lasciarci mai senza qualcosa di bello da guardare.

Novità: film su Netflix a luglio 2020

Grazie ai lungometraggi in arrivo a luglio su Netflix non sarà difficile ricreare anche a casa l’atmosfera da cinema, anche perché le novità sono talmente tante che tutti potranno essere accontentati: dagli amanti delle commedie, a quelli dei film romantici, fino all’horror e i thriller. Vediamo alcuni dei titoli più interessanti. Partiamo con i film prodotti da Netflix.

Tra le proposte spicca anche una produzione italiana, che uscirà il 1° luglio 2020: Sotto il sole di Riccione parla delle avventure estive di un gruppo di adolescenti in vacanza al mare. Il 3 luglio è la volta di Desperados, pellicola romantica, dove Wes mentre è ubriaca invia un’e-mail imbarazzante al suo amore ma poi tenta in tutti i modi di distruggerla prima che lui la legga, arrivando fino in Messico. Il 10 luglio si cambia totalmente genere: The Old Guard, film d’azione dove troviamo anche Charlize Theron nei panni di una guerriera che, insieme ai suoi compagni, cerca di proteggere l’umanità dalla distruzione. Nel film c’è anche l’attore italiano Luca Marinelli. Il 24 luglio invece uscirà The Kissing Booth 2, commedia romantica che ancora una volta racconterà i drammi amorosi di Elle Evans, interpretata da Joey Lynn King.

Questi erano tutti i film originali Netflix, ai quali si affiancheranno produzioni già uscite nelle sale, più o meno conosciute. Tra le pellicole cult spicca Il Codice Da Vinci, Atto di Forza o anche Nemiche Amiche. Ma l’elenco dei film è davvero lungo e fa invidia ad altre piattaforme, come il catalogo di luglio 2020 di Infinity.

Oltre ai lungometraggi, Netflix ha in programma tante Anime, genere che ormai siamo abituati a vedere sul canale: la prima stagione di Akame ga Kill!, i nuovi episodi di InuYasha, la prima stagione di The Tatami Galaxy e tanti altri. Insomma, il servizio si riconferma un’ottima soluzione per le serate trascorse in casa davanti alla tv, anche durante l’estate.