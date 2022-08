Le serie di Prime Video da recuperare ad agosto

Tra un tuffo al mare e una gita in montagna, o magari dopo una passeggiata nel centro città insolitamente tranquillo, agosto è il mese perfetto per trovare il tempo di recuperare le migliori serie uscite negli ultimi mesi su Prime Video. Tra i titoli più recenti, ad esempio, c’è Senza Confini.

La trama racconta l’impresa epica e tragica di Magellano ed Elcano, i primi a compiere la circumnavigazione del globo: il viaggio per mare con un equipaggio di 237 uomini è un’avventura segnata anche da ammutinamenti, fame e morte. Un altro titolo interessante uscito negli scorsi mesi e che vale la pena recuperare è Outer Range, un mix inquietante e avvincente tra genere western e thriller. In alternativa, c’è la miniserie Chloe, su un caso di omicidio visto attraverso la lente distorta delle relazioni social. Le opzioni comunque non mancano: ecco altri titoli di serie tv tra cui scegliere.

Cruel Summer

Questa serie in dieci puntate è uscita nell’estate 2021 su Prime Video ed è ambientata negli anni ’90, nel corso di tre estati consecutive. La reginetta del liceo viene rapita e sparisce nel nulla, mentre una sua timida compagna di scuola si ritrova improvvisamente a occuparne il posto nell’ambiente sociale scolastico. Quando la prima torna in libertà, però, accusa l’amica di aver contribuito alla sua sparizione per interessi personali.

Panic

Restando sempre nell’ambito delle storie ambientate in estate, ma con un tocco deliziosamente thriller, c’è Panic. Composta da 10 episodi e uscita nel 2021, è basata sul romanzo di Lauren Oliver. La trama ruota attorno a una tradizione in voga in una piccola cittadina: ogni estate, tutti gli studenti e le studentesse diplomati partecipano a un gioco a prove per vincere una somma in denaro. Dopo la morte di due giocatori, però, tutto cambia…

Monterossi

Una miniserie crime italiana basata sui romanzi di Alessandro Robecchi: ecco Monterossi (in foto), uscita da pochi mesi su Prime Video. Il protagonista è Carlo Monterossi (interpretato da Fabrizio Bentivoglio) che, dopo essere scampato per una pura casualità a un tentato omicidio, si improvvisa detective per scoprire chi lo vuole morto e perché.

Warriors On The Field

Per gli appassionati di sport, è questo il titolo giusto da recuperare approfittando della quiete di agosto. Presentato dalla leggenda dell’Australian Football League Michael O’Loughlin e diretto dalla regista indigena Larissa Behrendt, la docu-serie è un ritratto potente dei giocatori indigeni australiani, tra cui O’Loughlin, Michael "Sonny" Walters e Tarryn Thomas.

Oltre a celebrare gli aborigeni australiani e a parlare della loro cultura e del legame di lunga data con il football australiano, la storia è incentrata anche sul razzismo in Australia e sui modi per combatterlo.

Totems

Ambientata nel 1964, nel pieno della Guerra Fredda, questa serie (disponibile su Prime Video solo dallo scorso maggio) ha per protagonista l’agente segreto francese Francis Morizet che si prepara a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, nuova recluta del KGB.

Iscriviti a Prime Video per vedere decine di serie TV