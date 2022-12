Le serie tv perfette da vedere durante le feste

A dicembre la voglia di Natale si manifesta in tanti modi: si addobba la casa a festa, si visitano gli immancabili mercatini, si sfornano biscotti a forma di renna… e si guarda una delle tante serie tv natalizie che abbondano sulle principali piattaforme di streaming. Anche questo è un bel modo di lasciarsi avvolgere dalla magia di questo periodo dell’anno, mentre ci si rilassa al caldo sul divano di casa! Ecco allora qualche titolo di serie tv perfetta da vedere a Natale e durante le feste.

Odio il Natale

Una commedia romantica natalizia italiana: ecco Odio il Natale, una delle principali novità di questo dicembre già disponibile su Netflix. La protagonista è Pilar Fogliati nei panni di Gianna, una trentenne alle prese con la ricerca dell’amore proprio nel periodo più critico dell’anno, quello che precede le feste natalizie in famiglia (e le immancabili domande dei parenti su relazioni e traguardi esistenziali). Diretta da Davide Mardegan e Clemente De Muro, la serie in sei puntate è scritta da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi.

Natale con uno sconosciuto

Chi si è divertito con Odio il Natale dovrebbe vedere anche Natale con uno sconosciuto. Questa serie tv norvegese in due stagioni del 2019, disponibile su Netflix, è infatti il materiale originale da cui poi è stata riadattata la nuova serie con Pilar Fogliati. Anche qui la protagonista è una ragazza eternamente single, Johanne, che ha solo 24 ore di tempo per trovare un fidanzato da presentare alla famiglia a Natale. Nel cast ci sono Ida Elise Broch, Gabrielle Susanne Solheim Leithaug e Oddgeir Thune, mentre il creatore è Per-Olav Sørensen.

How to Ruin Christmas

How to Ruin Christmas, su Netflix, ha per protagonista Tumi, una ragazza estroversa, pasticciona e spontanea che renderà una completa catastrofe (o quasi) la riunione di famiglia in occasione del Natale. Dal 9 dicembre è disponibile anche la terza stagione, How to Ruin Christmas: The Baby Shower: l’occasione di ritrovo questa volta è un baby shower, appunto, ma il cocktail formidabile di ingredienti che rischia di rendere il tutto un tragicomico disastro è immutato!

Natale a razzo

Chi desidera un intrattenimento natalizio decisamente più insolito, troverà quel che cerca su Prime Video con Natale a razzo. Questo documentario è uscito nel 2020 e racconta una sfida originale: lanciare alberi di Natale come fossero razzi. Dalla presentazione delle squadre fino alla sfida e alla premiazione, passando ovviamente dalla trasformazione degli abeti in "missili": è tutto raccontato nelle tre puntate della docuserie.

Natale che non ti aspetti

Anche Natale che non ti aspetti, sempre su Prime Video, ha un taglio documentaristico, ma il genere è diverso: in questo caso le sei puntate della docuserie raccontano le preparazioni del Natale e le tradizioni tipiche di alcune parti del mondo. Un modo molto interessante per immergersi nell’atmosfera delle feste!