Le serie tv più cercate del 2022: quante ne hai viste?

Nel 2022 per la maggior parte delle persone è stato difficile tenere il passo con tutte le uscite delle serie tv. Se non si ha avuto il tempo di guardare (o finire di guardare!) qualche titolo che è poi risultato particolarmente apprezzato dal pubblico e dalla critica, le vacanze tra Natale, Capodanno e l’Epifania possono diventare il momento ideale per recuperare la visione. Da dove iniziare? Dalle serie tv più cercate del 2022 nel mondo, in Italia e negli Stati Uniti. Ecco di quali si tratta.

Le serie più cercate al mondo nel 2022

Secondo i trend di Google, le tre serie tv più cercate al mondo nel 2022 sono state Euphoria, House of the Dragon e Moon Knight (su Disney+). Le prime due sono già disponibili in Italia su Sky e in streaming su NOW: Euphoria, pluripremiata e plurinominata, dovrebbe tornare con la terza stagione entro la fine del 2023 o al più tardi nel 2024; mentre House of the Dragon, spinoff di Il Trono di Spade, è stata una delle uscite più attese della scorsa estate.

Completano la classifica The Watcher, Inventing Anna, Dahmer (tutte su Netflix), The Boys (Prime Video), All of Us Are Dead, Sandman e Heartstopper (anche queste ultime tutte su Netflix). È interessante il fatto che non sia in classifica, né in questa né nelle prossime, Il Signore degli Anelli-Gli Anelli del Potere. Qualcuno potrebbe obiettare che la serie è uscita solo a inizio settembre, quindi nella fase finale del 2022. Lo stesso vale però anche per Dhamer (uscito in Italia il 21 settembre) o The Watcher (fuori in Italia da ottobre), che nonostante questo figurano in classifica. The Watcher tra l’altro è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione, che arriverà su Netflix presumibilmente tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Le serie tv più cercate in Italia nel 2022

Cosa è andato per la maggiore in Italia, invece? La top 3 è composta solo da serie Netflix, ovvero Stranger Things, Dahmer e Manifest. Completano la classifica LOL: Chi ride è fuori 2 (su Prime Video), The Watcher (Netflix), Viola come il mare (Mediaset Infinity), L’amica geniale (Rai Play), House of the Dragon (Sky e NOW), Sopravvissuti e La Sposa (queste ultime sono entrambe su Rai Play).

Le serie tv più cercate negli Stati Uniti nel 2022

Vale la pena anche dare un’occhiata alle serie tv più cercate quest’anno negli Stati Uniti, visto che molti trend che arrivano in Italia nascono proprio nel Paese a stelle e strisce. Qui le serie tv più cercate (molte delle quali già citate nelle precedenti classifiche) sono state Euphoria, Stranger Things, The Watcher, Inventing Anna (su Netflix), House of Dragon, Moon Knight, Yellowstone (su Sky e NOW), The Summer I Turned Pretty (su Prime Video, il titolo italiano è L’estate nei tuoi occhi), Obi-Wan Kenobi (su Disney+) e She-Hulk: Attorney at Law (anche questa su Disney+).