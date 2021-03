Lead Generation: cos’è e perché è importante per le aziende

Una strategia di marketing online efficace per le attività passa attraverso la Lead Generation, che consente di acquisire i contatti dei potenziali clienti interessati ai prodotti o ai servizi offerti da un business. Gli strumenti a disposizione di un’attività per pianificare e lanciare una campagna di Lead Generation sono molti e diversi.

La comunicazione online ha cambiato il modo di fare pubblicità alla propria attività e di raggiungere i potenziali clienti, che prendono il nome di "lead". La Lead Generation, dunque, è la generazione di contatti che, proprio perché interessati a quanto l’azienda ha da offrire, possono trasformarsi più facilmente in clienti da fidelizzare. Pianificare una campagna di Lead Generation significa quindi sapersi orientare tra tutti gli strumenti a disposizione online: dalle landing page con forum per l’acquisizione dati, alle newsletter, o ancora alle campagne di advertising Search, Display e Social. Costruire una relazione di fiducia col cliente, che vada sul medio-lungo periodo, è fondamentale e richiede un percorso ragionato e coerente, che potrà essere affrontato da soli o con l’aiuto di consulenti esperti di marketing.

Che cos’è la Lead Generation e perché è importante

La Lead Generation racchiude quindi un insieme di tecniche di marketing che consentono all’azienda di attirare clienti che siano realmente interessati, ad esempio chiedendo la compilazione di un form per avere informazioni o preventivi, oppure l’iscrizione a una newsletter, che può far ottenere un codice sconto sul primo ordine. L’obiettivo dopo aver ottenuto il contatto è quello di creare una relazione di fiducia col potenziale cliente attraverso l’apertura di un canale diretto di comunicazione, che si consolidi mese dopo mese per un rapporto a medio-lungo termine.

Come attuare una strategia di Lead Generation

Attuare una strategia di Lead Generation richiede una sapiente gestione e il coordinamento di diversi strumenti di marketing. Si potrà creare una landing page orientata alla conversione, così da trasformare la visita del potenziale cliente in un contatto, con l’utilizzo di call to action, widget o forum per l’inserimento dei dati.

La strategia di marketing deve essere multicanale e comprendere anche campagne di digital advertising che portino il Lead sulla landing page, ad esempio attraverso la pianificazione di campagne sui social come Facebook e Instagram, l’utilizzo di campagne Display che sfruttino banner pubblicitari, o che migliorino l’indicizzazione nei risultati di ricerca di Search di Google.

Una volta acquisito il contatto e i suoi dati, potrà essere profilato e fidelizzato con attività di remarketing, che gli propongano sconti e promozioni ad hoc pensate per invogliare alla conversione, così che da semplice contatto diventi un vero e proprio cliente dell’attività attraverso l’acquisto dei prodotti o servizi offerti. Se la pianificazione e l’attuazione di una strategia di questo tipo sembra difficile da sviluppare, ci si può rivolgere a servizi offerti da professionisti del settore come Generazione Lead di Italiaonline.

Gli esperti consulenti costruiscono con l’attività il piano di comunicazione più efficace, individuano obiettivi e la strategia per raggiungerli e seguono passo dopo passo il cliente nella creazione e gestione della campagna di Lead Generation. Il cliente potrà così promuovere il proprio brand grazie al più grande network italiano di siti, con una landing page progettata per generare contatti qualificati e con un team dedicato per il monitoraggio costante al fine di ottenere la massima performance con un budget ottimizzato.