Come gestire i social media della propria azienda online

Adottare una strategia social vincente è fondamentale oggi per tutte le aziende e ne consolida la presenza online. Il primo contatto di un potenziale cliente con un’attività avviene soprattutto online e l’immagine che l’azienda offre sui social è il primo biglietto da visita per ottenere una conversione e portare avanti la fidelizzazione.

Costruire una presenza social su Facebook, Instagram e Google My Business permette di conquistare una reputazione di maggiore affidabilità per l’azienda. I social diventano così il luogo dove tenere aggiornati i clienti sulle proprie iniziative e promozioni, scoprire i punti di forza dell’attività e dei servizi offerti grazie alle recensioni di altri utenti, ma anche l’occasione di aprire un canale di comunicazione diretta attraverso le chat integrate di cui dispongono. Per questo motivo è importate impostare una strategia social multicanale, con la pianificazione di un calendario per i propri post per sfruttare al meglio l’investimento di tempo e denaro. Le aziende potranno curare la propria presenza social in autonomia, oppure affidarsi a un social media manager professionista.

Presenza social: il piano di comunicazione

La creazione e gestione di un piano di comunicazione è molto importante per attuare la strategia social di un’azienda. I principali canali social per farsi conoscere sono sicuramente Google My Business, dove è possibile inserire una scheda aggiornata dell’attività, la descrizione con i servizi offerti, la posizione registrata su Google Maps, e le informazioni come i contatti o gli orari di apertura. Analogamente, anche per Facebook e Instagram sarà importante costruire un profilo ad hoc dell’attività da tenere sempre aggiornato.

La presenza social andrà curata con la creazione e condivisione di contenuti, come post corredati da foto, gif, carousel o video. Inoltre, per ottenere maggiore visibilità si potrà decidere di sponsorizzare i post, così da raggiungere un target più ampio di potenziali clienti.

Presenza social: gestione fai da te o professionale?

Le aziende possono decidere se affidarsi a una gestione fai da te oppure se rivolgersi a un professionista social media manager. Nel primo caso, si potrà pensare di ottenere un risparmio di investimento sui social network, ma solo a patto di avere solide basi tecniche di advertising online. In caso contrario, si potrebbe andare incontro a sprechi, ad esempio sponsorizzando i post dai contenuti meno attraenti per il proprio target.

Affidarsi a un social media manager professionista, invece, può essere la scelta giusta per ottenere un miglior investimento del proprio budget tra i vari social, oltre che un risparmio di tempo. Il professionista si dedicherà all’elaborazione di strategie di advertising, gestirà i canali social e pubblicherà i contenuti, mentre l’azienda potrà dedicarsi a far crescere il proprio business consolidando prodotti e servizi offerti.

Tra i migliori professionisti per la gestione dei social network della propria azienda ci sono gli esperti di Italiaonline. Il servizio di Italiaonline offre un sistema multi-piattaforma focalizzato su Facebook, Instagram e Google My Business. Le aziende potranno gestire tutti e tre i social da un solo pannello e contare sulla consulenza di un social media manager per l’impostazione della strategia migliore per ognuno di essi, oltre che su un servizio di sponsorizzazione per condividere i contenuti con un target di pubblico selezionato.