Lego Architecture, i set in offerta per i regali di Natale a prezzi mai visti

Siete alla ricerca di un regalo di Natale per un amico o un parente con il pallino dell’architettura e dei grandi monumenti? Amazon arriva allora in vostro soccorso. Tra le migliaia di offerte disponibili nel Negozio di Natale di Amazon, infatti, troviamo diversi set LEGO Architecture che potrebbero fare al vostro caso. Un regalo adatto tanto ai più grandi quanto ai più piccoli: anche se più complessi da realizzare rispetto ad altri set LEGO, gli Architecture non solo assicurano ore di divertimento, ma sono un’occasione per scoprire qualcosa in più sulla storia delle città e dei monumenti scelti.

Che cos’è LEGO Architecture

Come dice anche il nome, i set LEGO Architecture riproducono alcuni dei monumenti e alcuni degli skyline più famosi e celebri al mondo. Mattoncino dopo mattoncino sarà così possibile ricostruire monumenti iconici come la Tour Eiffel di Parigi o lo skyline di Tokyo, passano per alcuni degli stadi di calcio più conosciuti e celebrati. Non mancano, ovviamente, i set dedicati all’Italia: si potrà scegliere tra la Torre di Pisa o Venezia (set di 212 pezzi con Campanile e Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, Ponte dei Sospiri e leone alato di San Marco).

LEGO Architecture in offerta per Natale: quale acquistare

Anche se i set dedicati a Venezia e alla Torre di Pisa non fanno parte delle offerte LEGO per i regali di Natale non c’è da preoccuparsi. La scelta è così ampia, infatti, che sarà possibile accontentare anche il palato più raffinato. Un esempio? Tra le promozioni di Amazon per i regali di Natale 2021 troviamo i già citati skyline di Parigi – con Torre Eiffel e Museo del Louvre – o Tokyo, ai quali si aggiunge la raccolta di grattacieli di New York e monumenti di Londra (con London Eye, Big Ben e Tower Bridge).

Restando nel campo dei monumenti e dei set da collezione è impossibile non citare quello dedicato alla Casa Bianca di Washington. Composto da oltre 1200 mattoncini di plastica, permette di riprodurre fedelmente non solo la residenza del Presidente degli Stati Uniti d’America, ma anche una porzione dell’iconico giardino che la circonda.

LEGO Architecture Tokyo

LEGO Architecture New York City

LEGO Architecture Londra

White House Washington

LEGO Architecture Parigi, con Tour Eiffel e Museo del Louvre