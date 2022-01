Lenovo Tab P11 Plus: il tablet 2K che costa poco

Alzi la mano chi non ha mai usato il tablet per vedere un film o un episodio di una serie TV, per poi restare fortemente deluso dalla qualità audio e video offerta dal dispositivo. E’ un vero peccato, ma è frequente: i tablet sarebbero dispositivi ideali per fruire dei contenuti multimediali nella massima libertà e comodità, ma molto spesso non ne sono realmente all’altezza.

A queste esigenze risponde, e lo fa molto bene, il Lenovo Tab P11 Plus: si tratta di un tablet non solo abbastanza potente, ma anche con uno schermo e degli altoparlanti decisamente di qualità elevata, che sembrano fatti proprio per la riproduzione di film in streaming. Lo schermo è ad altissima risoluzione, gli altoparlanti sono ben quattro, quindi per l’intrattenimento non manca proprio nulla. Aggiungendo una tastiera e un pennino, in vendita a parte, nulla impedisce al Lenovo Tab P11 Plus di ben figurare anche con le app di produttività. Quanto costa questo tablet? Molto meno di quanto potreste pensare.

Lenovo Tab P11 Plus: caratteristiche tecniche

Come lascia intuire il nome, Il Lenovo Tab P11 Plus ha uno schermo da 11 pollici. Nello specifico, si tratta di un display di tipo LCD IPS con risoluzione 2K (2.000×1.200 pixel) e una ottima luminosità, pari a 400 nit.

Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G90T, un chip nient’affatto scadente in quanto a prestazioni: è veloce quanto un Qualcomm Snapdragon 750G. La memoria installata è fino a 6 GB di RAM e 128 GB per archiviare file e app.

Il comparto audio prevede 4 altoparlanti e il supporto al Dolby Atmos, quindi il suono sarà tutt’altro che piatto. Buona anche la batteria, grande ma non enorme: 7.500 mAh con ricarica a 20 watt.

Lenovo Tab P11 Plus: quanto costa

Lenovo Tab P11 Plus è un prodotto recente, è arrivato su Amazon a fine 2021. Non stupisce, quindi, che il suo prezzo non sia ancora sceso di molto rispetto a quello di listino, cioè 339 euro.

Un piccolo sconto, però, al momento c’è e fa piacere: Lenovo Tab P11 Plus, in versione 4/128 GB, è in vendita a 311 euro (-27 euro, -8%). Un motivo in più per scegliere questo ottimo tablet da 11 pollici.

Lenovo Tab P11 Plus – Display 11 pollici 2K – Versione 4/128 GB