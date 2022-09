LG annuncia due nuovi "Ultra PC" laptop

LG ha presentato due nuovi laptop premium: LG Ultra PC 17U70Q da 17 pollici e LG Ultra PC 16U70Q da 16 pollici. Entrambi sono delle workstation portatili dedicate ai creativi, o a chi cerca un computer portatile ad alte prestazioni e può spendere abbastanza. Dei due, però, in Italia al momento è arrivato solo il taglio più piccolo e l’altro resta esclusiva del mercato americano.

Entrambi i laptop sono stati dotati di display IPS LCD antiriflesso e entrambi i modelli supportano la funzione LG Glance di Mirametrix che attiva il blocco dello schermo quando l’utente si allontana o sfoca le immagini all’avvicinarsi di qualcuno alle spalle. I due modelli, inoltre, offrono un ambiente ottimizzato per le videoconferenze con cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale. L’AI, inoltre, che consente anche l’uso dello sguardo per attivare il puntatore del mouse.

LG Ultra PC 17 pollici: caratteristiche tecniche

Il laptop LG Ultra PC da 17 pollici (17U70Q) pesa 1,95 Kg, abbastanza poco per la tipologia, e ha a bordo il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione con 16 GB di RAM di tipo DDR5 e 512 GB di memoria di archiviazione su disco SSD. La GPU non è integrata nel processore, ma discreta: si tratta della potente NVIDIA RTX3050.

Il display è di tipo LCD IPS (2.560 x 1.600 pixel) e rapporto di aspetto 16:10, con 350 nit di luminosità. Si tratta di un pannello che promette ottimi colori: LG dichiara una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3. L’audio è assicurato da due speaker stereo da 1,5 W, con compatibilità DTS:X Ultra.

La connettività si basa su 4 porte USB, di cui 3 di tipo A e una tipo C con Power Delivery (PD) per la ricarica veloce, e da una porta HDMI. La batteria ha una capacità di 80 Wh, per 17 ore di autonomia dichiarate dal produttore.

LG Ultra PC 16 pollici: caratteristiche tecniche

Il laptop LG Ultra PC da 16 pollici (16U70Q) pesa 1,6 Kg e ha a bordo il processore AMD Ryzen 5 5625U con 16 GB di RAM di tipo LPDDR4 e 1 TB di memoria di archiviazione su SSD. Il display LCD IPS è in formato 16:10 (1920 x 1200 pixel ) e la scheda video è una AMD Radeon, integrata nella CPU.

La connettività è data dalla presenza di 1 porta USB type C, 1 porta HDMI e 2 porte USB type A e è incluso anche il jack da 3,5 mm per l’uso delle cuffie cablate.

La configurazione dell’audio è la medesima del laptop LG Ultra da 17 pollici: due speaker da 1,5 W con compatibilità DTS:X Ultra. La batteria, invece, ha una capacità di 72 Wh per un’autonomia fino a 20 ore di playback video, secondo quanto dichiara LG.

LG Ultra PC: disponibilità e prezzi

Il laptop LG Ultra PC da 16 pollici modello 16U70Q è già disponibile in Italia al prezzo di listino di 1.299 euro. Da alcuni giorni il nuovo laptop è disponibile anche su Amazon Italia.

LG Ultraslim PC 16U70Q – Display da 16 pollici – CPU AMD Ryzen 5 5625U

Il laptop LG Ultra PC da 17 pollici modello 17U70Q invece è in vendita al momento solo negli Stati Uniti, ma considerato il buon successo dei laptop LG in Italia probabilmente sarà presto reso disponibile anche nel nostro Paese. Il prezzo di listino del laptop LG Ultra da 17 pollici negli Usa è di 1.599,99 dollari.