LG: come saranno le soundbar 2023

Con l’arrivo del nuovo anno al CES di Las Vegas che si terrà dal 5 all’8 gennaio 2023 debutteranno le novità tecnologiche e LG, per questa occasione, presenterà anche le sue nuove soundbar.

Il design resta minimalista e progettato per essere perfettamente integrato con le ultime Smart TV LG e tra le novità possiamo segnalare una nuova staffa che consente di montare le soundbar non più a parete ma sul retro del televisore, evitando di fare fori nel muro e mantenendo l’area di visione libera dall’ingombro dei cavi.

Soundbar LG: le novità 2023

LG presenterà al CES 2023, la nuova soundbar compatta SE6, progettata per gli spazi più piccoli, con supporto Dolby Atmos per un audio cinematografico.

Tra le nuove funzioni che verranno presentate, invece, c’è il Wowcast che consentirà ai modelli di soundbar 2023 di connettersi in modalità wireless con i televisori LG e ai due dispositivi di lavorare insieme: non più TV o sounbar, ma TV e soundar che suonano insieme dividendosi le frequenze alte e basse per ottenere il risultato migliore.

LG mostrerà anche la tecnologia Triple Sound, che include il primo diffusore Triple Up-Firing al mondo. Questa funzione è abbinata allo Smart Up Mixer, che converte l’audio a due canali in un surround multicanale analizzando le caratteristiche della stanza e suddividendo le frequenze dei canali anteriori per contribuire a migliorare il bilanciamento generale tra suoni bassi e alti migliorando, tra le altre cose, la chiarezza dei dialoghi dei film.

Soundbar LG: arriva l’audio spaziale

Tra le novità più importanti segnaliamo anche la tecnologia Triple Level Spatial Sound che si avvale dell’analisi dei canali audio con un motore 3D basato su HRTF (Head Related Transfer Functions) per aggiungere uno strato intermedio virtuale: il suono emesso pone gli ascoltatori al centro di un ambiente audio coinvolgente.

I nuovi modelli di soundbar LG incorporano la funzione AI Sound Pro di LG che propone un suono calibrato per ogni tipo di audio: film, eventi sportivi, giochi o musica selezionando automaticamente le impostazioni più appropriate.

Le ultime soundbar LG supportano poi il VRR per ridurre il tearing dello schermo e l’ALLM per eliminare il lag, quando viene usata la porta HDMI pass-through a 4K/120Hz.